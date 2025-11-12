Mint írják, két egész osztagnyi csapatot küldtek csővezetékeken keresztül a Szumi régióban található Varacsine település hátába, hogy meglepjék az ukrán védőket – ezúttal azonban őket érték meglepetések. Az ukrán fegyveres erők azonnal tüzet nyitottak a felbukkanó orosz katonákra.

A férfiak fele meghalt. A másik fele még harcol, és próbál segítséget kérni a felszínen támadó csapatoktól

– írják az oroszok.

A beszámolóban az is szerepel, hogy a márciusi hadműveletet (amikor orosz katonák hatoltak be a kurszki régió Szudzsa városába a csővezetékeket használva, meglepve ezzel az ukrán katonákat) annyira „benőtték a hősi legendák” hogy az orosz parancsnokság egész alagúthálózat kiépítésére adott parancsot. Némelyiket közművezetékekbe építettek, másokat kézzel kiástak.

Állítólag ezeket arra kívánják használni, hogy észak-koreaiakat dobjanak az ukrán területre.

Ennek ellenére, a szerző hangsúlyozza: a csővezeték-támadások újszerűségük miatt működtek. Ugyanazzal próbálkozni csak felesleges pazarlás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images