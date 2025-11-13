Akkora botrány robbant ki Ukrajnában, amire Zelenszkij alatt még nem volt példa – A fő gyanúsított pedig az elnök bizalmasa

Hat évvel azután, hogy kampányában a korrupciót és a nepotizmust tette fő ellenségévé, Zelenszkijt most az elnöksége eddigi legnagyobb korrupciós botránya rázta meg, amely ráadásul a saját köreihez köthető - summázza a belpolitikai fejleményeket az ukrán lap.

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) szerint

az ügy középpontjában Timur Mindics, Zelenszkij egykori közeli üzlettársa áll.

Zelenszkij ma rendeletet írt alá, amely szankciókat vetett ki Mindics és Olekszandr Cukerman ellen, akikre a dokumentum izraeli állampolgárként hivatkozik.

Mindics és cukerman ugyanakkor még a vádemelés előtt elmenekült az országból,

az MTI szerint Mindics Izraelben tartózkodhat. A Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) belső vizsgálatot indított a lehetséges szivárogtatás miatt.

A két férfi ellen három évre szólnak a korlátozások, amelyeket a nemzetbiztonsági és védelmi tanács is jóváhagyott. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő azt mondta, hogy a kabinet 10 évre szóló szankciókat javasolt, Zelenszkij mégis rövidebb időtartam mellett döntött.

Zelenszkij úgy döntött, hogy három év is elég a legnagyobb korrupciós ügyletért. És ez nem az egyetlen botrány, ami ott van

- írta a képviselő a Telegramon az MTI alapján.

A Sztrana című, olykor oroszbarátsággal vádolt népszerű ukrán lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a Mindics és Cukerman elleni szankciók a megszokottól eltérőek: nem tartalmaznak például vízummegtagadást és -visszavonást, illetve beutazási tilalmat, csupán ideiglenes vagyonbefagyasztást és a kereskedelmi tevékenységek leállítását egyebek mellett. Összesen 18 korlátozó intézkedésről van szó a rendeletben.

Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök közölte, a kabinet azután kezdeményezte a szankciós eljárást, hogy

a NABU kedden nyolc személy ellen vádat emelt vesztegetés, hivatali visszaélés és jogtalan gazdagodás miatt.

A hivatal hangfelvételeket is közzétett, amelyeken a csoport kódnyelven egyeztet állítólagos visszaosztásokról és kenőpénzekről az Enerhoatomnál.

A nyomozási iratok alapján a bűnszervezet élén Mindics állt, aki a Zelenszkij által alapított Kvartal 95 produkciós cég társtulajdonosa. A feltételezés szerint Cukerman a pénzmosásra létrehozott háttérirodát igazgatta, amelyen keresztül a NABU szerint mintegy 100 millió dollárt sikkasztottak el. Sajtóértesülések szerint Cukerman ellen az Egyesült Államokban is folyik pénzmosási eljárás.

A hatóságok szerint több más befolyásos szereplő is érintett lehet, köztük Olekszij Csernysov volt miniszterelnök-helyettes, Szvitlana Hrincsuk energiaügyi miniszter, Herman Haluscsenko igazságügyi miniszter (aki az év elején energiaügyi miniszterként is szolgált), valamint Rusztem Umerov volt védelmi miniszter, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács jelenlegi titkára.

Zelenszkij tegnap lemondásra szólította fel Haluscsenkót és Hrincsukot. Szviridenko ugyanezen a napon tudatta, Haluscsenko felfüggesztésre került.

A mostani korrupciós botrány az elmúlt hónapok alatt már a második, az ukrán elnök belföldi megítélésére mért csapás.

Mint emlékezetes, júliusban kudarcba fulladt a kijevi kormányzat kísérlete, hogy korlátozza az ország korrupcióellenes intézményeinek függetlenségét – éppen azokét, amelyek most a Zelenszkijhez köthető személyek állítólagos korrupcióját tárják fel.

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése szerint az ukránok körülbelül 50%-a úgy vélte 2024-ben, hogy Zelenszkij alig vagy egyáltalán nem teljesítette az elnöki kampányban tett ígéreteit. Az így vélekedők fele az elnök stábjában lévő "tisztességtelen, korrupt emberekkel" indokolta az álláspontját, míg 32% a kompetens tisztviselői gárda hiányára mutatott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images