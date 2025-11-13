  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor bejelentette, melyik hónapban jön a 14. havi nyugdíj első részlete!
Ébredezik egy vulkán az óceán mélyén: mégsem akkor törhet ki, mint a kutatók gondolták
Globál

Ébredezik egy vulkán az óceán mélyén: mégsem akkor törhet ki, mint a kutatók gondolták

Portfolio
A legfrissebb mérések szerint az Oregon állam partjaitól távol fekvő Axial Seamount, mélytengeri vulkán várható kitörése 2026 közepe és vége közé tolódhat, miután a tavaszi felszínemelkedés üteme ismét lassult. Az egyik legaktívabb tenger alatti vulkán legutóbb 2015-ben tört ki - tudósított a LiveScience.

Tavaly decemberben még az tűnt valószínűnek, hogy az Axial Seamount a 2015-öshöz hasonló küszöbértéket elérve egy éven belül kitör. Az új mérések viszont későbbi időpontot valószínűsítenek.

Bill Chadwick, az Oregoni Állami Egyetem geológus–geofizikus professzora, aki az Axialról blogot is vezet, közölte, hogy

felül kell vizsgálni a 2025-re szóló előrejelzést, mert tavasszal ismét lassult a felszínemelkedés.

Október 27-én közzétett bejegyzésében azt írta: a jelenlegi ütem mellett a vulkán csak 2026 közepe és vége között érheti el a legutóbbi kitörés előtti emelkedési szintet.

Még több Globál

Szinte hihetetlen, milyen fegyvert villantott Venezuela: tényleg ezzel akarják megállítani az Egyesült Államok invázióját?

Megdöbbentő kijelentést tett az AfD-vezér: Oroszország nem jelent fenyegetést Németország számára, de egy másik európai ország igen

Ukrajna a világon eddig sehol nem látott innovációval veheti fel a harcot, kiderült a titok Putyin rejtélyes szobáiról - Háborús híreink csütörtökön

Az Axial Seamount a Juan de Fuca-hátságon, az Egyesült Államok északnyugati partjai közelében, egy széttartó lemezszegélynél helyezkedik el. A Csendes-óceán északkeleti részének legaktívabb tengeralatti vulkánja; korábban 1998-ban, 2011-ben és 2015-ben is detektálták a kitörését. Chadwick a Live Science-nek elmondta, hogy a 2015-ös kitörést előre jelezték, azóta pedig folyamatosan próbálják prognosztizálni a következőt.

A kutató szerint a kitöréseket rendszerint fokozott szeizmicitás és a talaj egyenletes emelkedése előzi meg, amit a tengerfenék alól felnyomuló magma okoz. Az utóbbi három kitörésnél hasonló, bár kissé növekvő emelkedési szinteket mértek, ezért várható, hogy az Axial akkor tör ki, amikor ismét eléri vagy meghaladja ezt a küszöböt.

A 2015-ös esemény után az emelkedés újraindult, de 2023-ra fokozatosan lassult. Ezt követően, 2023 őszén ismét erősödött a felszínemelkedés és a földrengésaktivitás, ami alapvető változásra utalt a magmaellátásban. Akkor még úgy számoltak, hogy a kitörés esélyes időablaka 2024 júliusa és 2025 vége közé esik, feltéve, hogy a vulkán eléri a 2015-ös emelkedési szintet. 2024 végére ez a küszöb nagyjából 95 százalékban teljesült, ám 2025 áprilisának végére a növekedés üteme ismét lelassult, ami most későbbre tolja a várakozásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Éledezni kezdett egy több százezer éve szunnyadó vulkán: kitörés küszöbén állhat

Sötétedik a bolygónk – rejtett változások valós klímakockázatokkal

Legmagasabb szintű riasztás: tíz kilométeres hamufelhőt lövellt magából egy vulkán

Erős földrengés rázta meg a Fülöp-szigeteket

Hat kilométeres füstfelhő szállt fel az éjszaka: ismét megmozdult a Tűzgyűrű

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Küszöbön a háború: megparancsolták a teljes mozgósítást - Amerika bármelyik pillanatban támadhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility