Ébredezik egy vulkán az óceán mélyén: mégsem akkor törhet ki, mint a kutatók gondolták

Tavaly decemberben még az tűnt valószínűnek, hogy az Axial Seamount a 2015-öshöz hasonló küszöbértéket elérve egy éven belül kitör. Az új mérések viszont későbbi időpontot valószínűsítenek.

Bill Chadwick, az Oregoni Állami Egyetem geológus–geofizikus professzora, aki az Axialról blogot is vezet, közölte, hogy

felül kell vizsgálni a 2025-re szóló előrejelzést, mert tavasszal ismét lassult a felszínemelkedés.

Október 27-én közzétett bejegyzésében azt írta: a jelenlegi ütem mellett a vulkán csak 2026 közepe és vége között érheti el a legutóbbi kitörés előtti emelkedési szintet.

Az Axial Seamount a Juan de Fuca-hátságon, az Egyesült Államok északnyugati partjai közelében, egy széttartó lemezszegélynél helyezkedik el. A Csendes-óceán északkeleti részének legaktívabb tengeralatti vulkánja; korábban 1998-ban, 2011-ben és 2015-ben is detektálták a kitörését. Chadwick a Live Science-nek elmondta, hogy a 2015-ös kitörést előre jelezték, azóta pedig folyamatosan próbálják prognosztizálni a következőt.

A kutató szerint a kitöréseket rendszerint fokozott szeizmicitás és a talaj egyenletes emelkedése előzi meg, amit a tengerfenék alól felnyomuló magma okoz. Az utóbbi három kitörésnél hasonló, bár kissé növekvő emelkedési szinteket mértek, ezért várható, hogy az Axial akkor tör ki, amikor ismét eléri vagy meghaladja ezt a küszöböt.

A 2015-ös esemény után az emelkedés újraindult, de 2023-ra fokozatosan lassult. Ezt követően, 2023 őszén ismét erősödött a felszínemelkedés és a földrengésaktivitás, ami alapvető változásra utalt a magmaellátásban. Akkor még úgy számoltak, hogy a kitörés esélyes időablaka 2024 júliusa és 2025 vége közé esik, feltéve, hogy a vulkán eléri a 2015-ös emelkedési szintet. 2024 végére ez a küszöb nagyjából 95 százalékban teljesült, ám 2025 áprilisának végére a növekedés üteme ismét lelassult, ami most későbbre tolja a várakozásokat.

