Európa egyik legnagyobb kincse parkolópályára került

A döntés Simon Trott, a Rio Tinto új vezérigazgatójának első nagy lépései közé tartozik, és komoly következményekkel járhat az európai lítiumstratégia szempontjából.

A hiányzó engedélyek miatt nem tudjuk fenntartani a jelenlegi kiadási és erőforrás-allokációs szintet

- olvasható a vállalat belső dokumentumában.

A projekt ezek alapján a „care and maintenance” (tartósan szünetelő) üzemmódba kerül,

vagyis gyakorlatilag parkolópályára teszik

- a vállalat azonban megerősítette, hogy nem vonul ki Szerbiából.

A Jadar Európa egyik legnagyobb ismert lítiumlelőhelye, amely szerepet kaphatna az elektromos autógyártáshoz szükséges akkumulátor-ellátási láncban. Az Európai Unió stratégiai jelentőségűnek minősítette a projektet, mivel a lítium és más kritikus fémek terén Kína dominanciája folyamatosan nő.

Ennek ellenére a projekt Szerbiában hosszú ideje hatalmas társadalmi ellenállásba ütközik. Környezetvédelmi szervezetek, szakértők és helyi lakosok évek óta tiltakoznak a bányanyitás ellen, szerintük ugyanis a Jadar-völgy súlyos környezeti károkat szenvedne.

A globális lítiumpiacon egyébként 85%-kal estek az árak a 2022-es csúcs óta, ami tovább csökkenti a Jadar megtérülési kilátásait.

Új vezér, új stratégia

A döntés szorosan kapcsolódik Simon Trott kinevezéséhez. Az új vezető célja a vállalat átszervezése, fókuszáltabb növekedési stratégia kialakítása és a kevésbé megtérülő projektek visszavágása.

Ennek részeként:

a Rio Tinto belső szervezeti struktúráját vas-, alumínium-, lítium- és rézdivíziókra bontotta,

a lítiummal foglalkozó részleg vezetője, Paul Graves távozik, és

a vállalat inkább a gyorsabban előrehaladó projekteket, mint az argentin Rincón lítiumprojektet és a tavaly 6,7 milliárd dollárért felvásárolt Arcadium Lithium fejlesztéseit priorizálja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images