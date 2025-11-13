  • Megjelenítés
Légtérzárat rendelt el Kína: fontos akció állhat a háttérben
Globál

Légtérzárat rendelt el Kína: fontos akció állhat a háttérben

Portfolio
Kína ideiglenes légtérzárat rendelt el Belső-Mongólia felett november 14-én, ami arra utalhat, hogy a Sencsou–20 űrhajó fedélzetén hazatérhetnek a nemrégiben egy vészhelyzet miatt a kínai Tienkung űrállomáson rekedt űrhajósok - közölte a SpaceNews.

A Kína által fenntartott Tienkung űrállomás személyzetének november 5-én kellett volna visszatérnie a Földre, azonban egy feltételezett űrszemét-becsapódás miatt határozatlan időre elhalasztották az űrhajósok hazatérését. A hírek szerint az április óta az űrben tartózkodó személyzetnek nem esett baja, és jelenleg további teszteket végeznek el az állomáson.

A november 11-i információk szerint a küldetésirányítás aktiválta a vészhelyzeti eljárásokat, szimulációkat futtat, rendszerellenőrzéseket végez, és biztonsági értékeléseket készít a visszatérő modulra vonatkozóan. Közben a Dongfeng leszállóhelyen a mentőegységek integrált próbákat tartanak. A közlemény nem jelezte, hogy a visszatérés küszöbön állna, és alternatív forgatókönyveket sem részletezett.

A SpaceNews által észrevett, Kínában bejelentett légtérzár éppen a Dongfeng leszállóhely térségére esik Belső-Mongóliában. A terület nagyjából 60–90 kilométerre található a Csiücsüan Űrközponttól dél-keletre, amely 2021 óta a Sencsou személyzetszállító küldetés visszatérési helyének számít, így

lehetséges, hogy ezidő alatt térhetnek vissza az állomáson rekedt asztronauták.

Még több Globál

Ukrajna a világon eddig sehol nem látott innovációval veheti fel a harcot, kiderült a titok Putyin rejtélyes szobáiról - Háborús híreink csütörtökön

Kimondta a NATO egyik legerősebb tagja: még ennyi ideig húzódhat a háború Ukrajnában

Kimondta Amerika: ennyi volt, elmentek a falig - Nincs több fegyver az orosz gazdaság bedöntésére

A Sencsou–20 legénysége Cseng Tong parancsnokból, valamint Csen Zhongruiból és Vang Csieből áll. Április 24. óta tartózkodnak a Tiangong űrállomáson, és november 4-én adták át az irányítást az akkor megérkező Sencsou–21 csapatának. A hármas már több mint 200 napja kering Föld körüli pályán, tovább, mint bármely korábbi kínai legénység.

Kína 2003, a Sencsou–5 óta 16 emberes küldetést indított alacsony Föld körüli pályára. A Sencsou–20 az első olyan kínai misszió, amelynek hazatérése számottevően késik. Az ország jövőbeli tervei messze túlmutatnak az alacsony Föld körüli pályán: céljuk, hogy 2030-ra két űrhajóst juttassanak a Hold felszínére.

Kapcsolódó cikkünk

Három űrhajós rekedt a „nagy semmiben”, vallottak az állapotukról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Kihirdette a kormány, befagyasztotta a rendszerhasználati díjakat 2026-ra
Nagyon nehéz az ukránok helyzete Zaporizzsjában, Moszkvát vette célba egy ukrán drón – Háborús híreink szerdán
Küszöbön a háború: megparancsolták a teljes mozgósítást - Amerika bármelyik pillanatban támadhat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility