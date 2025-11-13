Már az IMF is reagált az ukrajnai korrupciós botrányra - Hamarosan megérkezik Kijevbe a küldöttség

Ukrajna tárgyalásokat folytat az IMF-fel egy új, négyéves hitelezési programról, amely felváltaná a jelenlegi négyéves, 15,5 milliárd dolláros programot. Ukrajna ebből az összegből már 10,6 milliárd dollárt megkapott.
Kozack rendes sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az IMF munkatársainak küldetése az ukrán makrogazdasági stabilitás megőrzésére és az ország adósságának fenntarthatóságára irányuló politikákra fog összpontosítani, különös tekintettel a belföldi bevételek növelését elősegítő reformokra, a kormányzás megerősítésére és a korrupció elleni küzdelemre.
"Már egy ideje hangoztatjuk, hogy Ukrajnának szilárd korrupcióellenes struktúrára van szüksége a versenyfeltételek kiegyenlítése, a közpénzek védelme, az üzleti környezet javítása és a befektetések vonzása érdekében" - mondta Kozack, aki szerint a korrupció elleni küzdelem az Ukrajna donorai által kikötött egyik központi követelmény is.
Az energetikai ágazatban nemrég leleplezett korrupció bizonyítéka (...) világít rá annak szükségére, hogy folytatni kell a korrupcióellenes erőfeszítéseket Ukrajnában, biztosítva, hogy a korrupcióellenes intézmények (...) teljesíteni tudják kötelezettségeiket
- mondta.
Kozack közölte, hogy az IMF gondosan figyelemmel kíséri az ukrán hatóságok és a hitelezők megbeszéléseit, bár nem részese azoknak.
Azt mondta, hogy az IMF-küldöttség felveszi majd a kapcsolatot Ukrajna nemzetközi partnereivel is annak érdekében, hogy meghatározzák a megfelelő finanszírozási eszközöket az ország támogatására.
Ez - mint hangsúlyozta - magában foglalja annak szavatolását is, hogy minden új finanszírozás összességében összhangban legyen Ukrajna adósságának fenntarthatóságával.
Ukrajnának új IMF-programra van szüksége, mivel a 2023-ban kialkudott program abból indult ki, hogy a háború 2025 végén véget ér, aminek egyenlőre nem látszanak jelei. Akárcsak 2023-ban, a nyugati országoknak ezúttal is garanciákat kell nyújtaniuk az IMF-hitel biztosításához, mivel az alap általában nem nyújt hitelt háborúban álló országoknak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kémfilmbe illő akció: váratlan helyen csaptak le a Hillary Clinton e-mailjeit kiszivárogtató hackerre
Az FBI-tól kapta a fülest a rendőrség.
Heteken belül új kereskedelmi megállapodást köthet Trumppal az EU
Az új uniós terv komoly hatással lehet a magyar gazdaságra is.
Samsung-telefonja van? Akkor erről a veszélyről mindenképpen tudnia kell!
Nagyon komoly sérülékenységet fedeztek fel kiberbiztonsági kutatók.
Olyan állam küldene békefenntartókat Gázába, akivel Izrael nagyon nincs jóban - Garantált a konfliktus?
Jeruzsálem eddig kényesen ügyelt arra, hogy ne jusson be bárki az övezetbe.
Vége a 106 napos sztrájknak: 24%-os béremelést kaptak a dolgozók az amerikai repülőgépgyárnál
Óriási vita végére került pont.
Leleplezték Von der Leyen tervét: olyan autós szabályt készít elő, ami miatt sokan aggódhatnak
Egy váratlan húzással dobna mentőövet, de védené meg az uniós klímacélokat.
Történelmi fordulat Brüsszelben: felbomlott a hagyományos koalíció, másfajta többség törölné el az EU-szabályokat
Az Európai Parlamentben felborult a világ rendje.
Az IMF riasztó jelentést tett közzé az Egyesült Államokról
Ilyen feszültségek még nem voltak a gazdaságban.
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!