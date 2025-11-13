Már az IMF is reagált az ukrajnai korrupciós botrányra - Hamarosan megérkezik Kijevbe a küldöttség

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) hamarosan küldöttséget indít Ukrajnába, hogy megvitassa az ország finanszírozási igényeit és egy esetleges új hitelezési programot - jelentette be csütörtökön Julie Kozack, az IMF szóvivője, hangsúlyozva a háború sújtotta országban a korrupció elleni küzdelem folytatásának szükségességét.

Ukrajna tárgyalásokat folytat az IMF-fel egy új, négyéves hitelezési programról, amely felváltaná a jelenlegi négyéves, 15,5 milliárd dolláros programot. Ukrajna ebből az összegből már 10,6 milliárd dollárt megkapott.

Kozack rendes sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az IMF munkatársainak küldetése az ukrán makrogazdasági stabilitás megőrzésére és az ország adósságának fenntarthatóságára irányuló politikákra fog összpontosítani, különös tekintettel a belföldi bevételek növelését elősegítő reformokra, a kormányzás megerősítésére és a korrupció elleni küzdelemre.

"Már egy ideje hangoztatjuk, hogy Ukrajnának szilárd korrupcióellenes struktúrára van szüksége a versenyfeltételek kiegyenlítése, a közpénzek védelme, az üzleti környezet javítása és a befektetések vonzása érdekében" - mondta Kozack, aki szerint a korrupció elleni küzdelem az Ukrajna donorai által kikötött egyik központi követelmény is.

Az energetikai ágazatban nemrég leleplezett korrupció bizonyítéka (...) világít rá annak szükségére, hogy folytatni kell a korrupcióellenes erőfeszítéseket Ukrajnában, biztosítva, hogy a korrupcióellenes intézmények (...) teljesíteni tudják kötelezettségeiket

- mondta.

Kozack közölte, hogy az IMF gondosan figyelemmel kíséri az ukrán hatóságok és a hitelezők megbeszéléseit, bár nem részese azoknak.

Azt mondta, hogy az IMF-küldöttség felveszi majd a kapcsolatot Ukrajna nemzetközi partnereivel is annak érdekében, hogy meghatározzák a megfelelő finanszírozási eszközöket az ország támogatására.

Ez - mint hangsúlyozta - magában foglalja annak szavatolását is, hogy minden új finanszírozás összességében összhangban legyen Ukrajna adósságának fenntarthatóságával.

Ukrajnának új IMF-programra van szüksége, mivel a 2023-ban kialkudott program abból indult ki, hogy a háború 2025 végén véget ér, aminek egyenlőre nem látszanak jelei. Akárcsak 2023-ban, a nyugati országoknak ezúttal is garanciákat kell nyújtaniuk az IMF-hitel biztosításához, mivel az alap általában nem nyújt hitelt háborúban álló országoknak.

