Megdöbbentő kijelentést tett az AfD-vezér: Oroszország nem jelent fenyegetést Németország számára, de egy másik európai ország igen

A szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt egyik társelnöke, Tino Chrupalla szerint Oroszország nem jelent fenyegetést Németországra nézve, Lengyelország viszont igen – írja a Notes From Poland.

Chrupalla a német köztévé műsorában azt mondta:

Határozottan úgy gondolom, Oroszország nem jelent fenyegetést számunkra.

Majd megismételte:

Jelenleg nem látok semmilyen veszélyt Németországra Oroszország részéről.

A műsorvezető azon felvetésére, hogy Oroszország hibrid háborút visel európai országok ellen, az AfD-társelnök azt felelte:

Bármelyik ország lehet fenyegetés számunkra. Vegyük például Lengyelországot: Lengyelország is lehet fenyegetés számunkra

– mondta.

Chrupalla példaként arra utalt, hogy a lengyel bíróság a múlt hónapban megtagadta, hogy az Északi Áramlat gázvezetékek egyik szabotőreként azonosított Volodimir Z.-t kiadják Németországnak, ahol büntetőeljárás várna rá.

Mikor a műsorvezető rákérdezett, hogy valóban úgy gondolja-e, hogy Lengyelország fenyegeti Németországot, Chrupalla azt felelte:

Ebben az esetben ezt láthatjuk. Lengyelország gazdasági érdekei eltérnek Németországétól – akárcsak Oroszországéitól.

A társelnök az ukrajnai háború kapcsán a Kreml narratíváját visszhangozta. Chrupalla szerint a 2022-ben indult teljeskörű háború valójában egy „polgárháborúval” kezdődött 2014-ben, amely azért tört ki, mert Ukrajna ellenzéki politikusokat üldözött, és támadta az orosz ajkú kisebbséget.

Címlapkép forrása: Fabian Sommer/picture alliance via Getty Images

