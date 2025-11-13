Megjött a választási eredmény a végletekig megosztott országból: pénz van az előretörésre, de politikai egység is?

A koalíció a keddi választáson 1,317 millió szavazatot kapott. Szudáni második ciklusát kezdi meg, de kritikusai szerint Irak nem igazán fejlődik, az olajból származó tetemes bevételeket pedig egyszerűen szétosztogatják a beágyazott pártok között.

Irakban egyetlen párt sem tud önállóan kormányt alakítani a 329 tagú törvényhozásban, ezért a pártoknak szövetségeket kell kötniük más csoportokkal, ami gyakran több hónapig tartó bonyolult folyamat.

A választási bizottság közlése szerint a végleges részvételi arány 56,11% volt. Szudáni egy televíziós beszédben az eredmények bejelentését követően úgy fogalmazott: "A választói részvétel egyértelmű bizonyítéka egy újabb sikernek, amely a politikai rendszerbe vetett bizalom helyreállítását tükrözi."

Címlapkép forrása: Ameer Al-Mohammedawi/picture alliance via Getty Images