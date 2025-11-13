  • Megjelenítés
Megjött a választási eredmény a végletekig megosztott országból: pénz van az előretörésre, de politikai egység is?
Globál

Megjött a választási eredmény a végletekig megosztott országból: pénz van az előretörésre, de politikai egység is?

Portfolio
Az iraki parlamenti választásokon Mohammed Shia al-Szudáni miniszterelnök vezette koalíció szerezte a legtöbb szavazatot, a Független Választási Bizottság szerdai bejelentése szerint - közölte a Reuters.

A koalíció a keddi választáson 1,317 millió szavazatot kapott. Szudáni második ciklusát kezdi meg, de kritikusai szerint Irak nem igazán fejlődik, az olajból származó tetemes bevételeket pedig egyszerűen szétosztogatják a beágyazott pártok között.

Irakban egyetlen párt sem tud önállóan kormányt alakítani a 329 tagú törvényhozásban, ezért a pártoknak szövetségeket kell kötniük más csoportokkal, ami gyakran több hónapig tartó bonyolult folyamat.

A választási bizottság közlése szerint a végleges részvételi arány 56,11% volt. Szudáni egy televíziós beszédben az eredmények bejelentését követően úgy fogalmazott: "A választói részvétel egyértelmű bizonyítéka egy újabb sikernek, amely a politikai rendszerbe vetett bizalom helyreállítását tükrözi."

Kapcsolódó cikkünk

Trump egyik legszorosabb szövetségese túl messzire ment, ezután teljesen átrendeződött egy teljes régió térképe

Volt terrorvezér csapott Donald Trump markába – Tényleg megéri ez Washingtonnak?

Megindult a fegyverkezés - Pusztító háborúra készül Amerika ősi riválisa, meg is van a célpont

Címlapkép forrása: Ameer Al-Mohammedawi/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!
Összerúgta a port Európa két hatalma: immáron egymás nélkül képzelik el a jövőt a kulcsfontosságú projektben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility