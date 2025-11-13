Európa több vezető bankja és az ukrán Naftogaz energiaipari vállalat csütörtökön megállapodást írtak alá, amivel
több száz millió eurót biztosítanak Ukrajna idei földgázellátásának biztosítására
- írta meg a Reuters.
Az Európai Beruházási Bank azt közölte, hogy az EU 127 millió euró további finanszírozást biztosít az ukrán vállalat számára a múlt hónapban bejelentett 300 millió eurós hitelen felül.
Ukrajna ezzel tovább erősíti a nyugati irányú földgázellátását. Az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a gázkitermelése közel 60 százalékát elvesztő ország nemrég 300 millió köbméter amerikai LNG-t kötött le Lengyelországon keresztül. A megállapodás a lengyel Orlen és az ukrán Naftogaz között jött létre, amely szintén kiegészül egy hitelkerettel, hogy Kijev át tudja vészelni a téli időszakot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Üzent a német kancellár a Zelenszkij körüli botrány miatt: ezt kell tennie az ukrán elnöknek, ha nem akarja elveszíteni a támogatást
A német kormányban aggódnak, hogy a korrupciós ügy alááshatja az Ukrajna iránti szimpátiát.
Megmozdultak az európai óriások, több száz millió eurót kap Ukrajna
Megszületett a megállapodás.
100 milliárddal megemeli a kormány a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét
Kimerült az EXIM-nél elérhető 600 milliárdos keret, a fele beruházásra ment.
Megerősítette Ukrajna: lecsapott a híres-neves Flamingo – Elképesztő videón a 900 km/órával süvítő rakéta kilövése
De nemcsak a Flamingót vetették be.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Mindenki maradjon csöndben, kérdezne valamit a dollár
Döntési pontnál vagyunk.
Wizz Air: ez már a fordulat?
Adjuk vagy vegyük az emelkedést?
Lépett az Európai Bizottság: vizsgálat indul az amerikai technológiai óriás ellen
Jogtalanul járhattak el.
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
ÁNYK helyett ONYA - új korszak a NAV online nyomtatványának kitöltésében
A NAV által üzemeltetett online nyomtatványkitöltési felületekben a jelentős fejlesztés történt: az általános keretprogramon alapuló Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) hely
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!