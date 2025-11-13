Megmozdultak az európai óriások, több száz millió eurót kap Ukrajna

Európa több vezető bankja és az ukrán gázipari óriás jelentős pénzügyi megállapodást kötött Ukrajna idei földgázellátásának biztosítására, hogy a háború sújtotta ország lakossága átvészelhesse a közelgő téli időszakot.

Európa több vezető bankja és az ukrán Naftogaz energiaipari vállalat csütörtökön megállapodást írtak alá, amivel

több száz millió eurót biztosítanak Ukrajna idei földgázellátásának biztosítására

- írta meg a Reuters.

Az Európai Beruházási Bank azt közölte, hogy az EU 127 millió euró további finanszírozást biztosít az ukrán vállalat számára a múlt hónapban bejelentett 300 millió eurós hitelen felül.

Ukrajna ezzel tovább erősíti a nyugati irányú földgázellátását. Az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a gázkitermelése közel 60 százalékát elvesztő ország nemrég 300 millió köbméter amerikai LNG-t kötött le Lengyelországon keresztül. A megállapodás a lengyel Orlen és az ukrán Naftogaz között jött létre, amely szintén kiegészül egy hitelkerettel, hogy Kijev át tudja vészelni a téli időszakot.

