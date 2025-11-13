  • Megjelenítés
Megmozdultak az európai óriások, több száz millió eurót kap Ukrajna
Globál

Megmozdultak az európai óriások, több száz millió eurót kap Ukrajna

Portfolio
Európa több vezető bankja és az ukrán gázipari óriás jelentős pénzügyi megállapodást kötött Ukrajna idei földgázellátásának biztosítására, hogy a háború sújtotta ország lakossága átvészelhesse a közelgő téli időszakot.

Európa több vezető bankja és az ukrán Naftogaz energiaipari vállalat csütörtökön megállapodást írtak alá, amivel

több száz millió eurót biztosítanak Ukrajna idei földgázellátásának biztosítására

- írta meg a Reuters.

Az Európai Beruházási Bank azt közölte, hogy az EU 127 millió euró további finanszírozást biztosít az ukrán vállalat számára a múlt hónapban bejelentett 300 millió eurós hitelen felül.

Még több Globál

Megjött a választási eredmény a végletekig megosztott országból: pénz van az előretörésre, de politikai egység is?

Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Üzent a német kancellár a Zelenszkij körüli botrány miatt: ezt kell tennie az ukrán elnöknek, ha nem akarja elveszíteni a támogatást

Ukrajna ezzel tovább erősíti a nyugati irányú földgázellátását. Az orosz rakéta- és dróntámadások miatt a gázkitermelése közel 60 százalékát elvesztő ország nemrég 300 millió köbméter amerikai LNG-t kötött le Lengyelországon keresztül. A megállapodás a lengyel Orlen és az ukrán Naftogaz között jött létre, amely szintén kiegészül egy hitelkerettel, hogy Kijev át tudja vészelni a téli időszakot.

Kapcsolódó cikkünk

Nem a hiány, hanem a bizonytalanság korát éljük most a gázpiacon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Világosan kimondta az amerikai külügyminiszter, mennyi időre szól Magyarország szankciómentessége
Döntött a kormány a 14. havi nyugdíjról!
Összerúgta a port Európa két hatalma: immáron egymás nélkül képzelik el a jövőt a kulcsfontosságú projektben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility