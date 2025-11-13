  • Megjelenítés
Mostantól minden fiatal férfinak ott a helye a sorozáson – Döntöttek a hadikötelezettségről Európa vezető hatalmában

Németországban minden 18 éves férfinak kötelező lesz megjelennie a sorozáson - ebben állapodtak meg a hónapok óta tárgyaló kormánypártok, a kereszténydemokraták (CDU/CSU) és szociáldemokraták (SPD) frakciói Boris Pistorius német védelmi miniszterrel a Bild értesülései szerint.

a jövőben minden 18 éves férfi köteles lesz bejelentkezni a sorozásra.

Ha a szolgálatra alkalmasnak minősített fiatalok közül nem akad elég önkéntes, sorsolással döntik el, kik kerülnek be a Bundeswehr állományába.

Mindez egyúttal azt jelenti, hogy lekerült a napirendről a korábban felmerült "kettős sorsolás" módszere. A CDU/CSU és az SPD által eredetileg támogatott verzió nyomán előbb sorsolással választották volna ki, kik menjenek sorozásra, majd a behívásról – önkéntesek hiányában – újra sorsoltak volna. Ezt a megoldást az SPD-s Boris Pistorius védelmi miniszter ugyanakkor ellenezte.

Pistorius számításai szerint 2026-tól évente 3000 és 5000 közötti új sorkatonára lesz szükség Németországban.

