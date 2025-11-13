  • Megjelenítés
Olyan állam küldene békefenntartókat Gázába, akivel Izrael nagyon nincs jóban - Garantált a konfliktus?
Globál

Olyan állam küldene békefenntartókat Gázába, akivel Izrael nagyon nincs jóban - Garantált a konfliktus?

Portfolio
Törökország több ezer katonát küldene Gázába egy nemzetközi békefenntartó erő részeként, de Izrael ellenzi a tervet, az Egyesült Államok pedig még nem hozott döntést az ügyben - írta a Middle East Eye.

A török kormány jelenleg véglegesíti azokat a terveket, amelyek értelmében több ezer katonát telepítenének Gázába egy nemzetközi békefenntartó erő részeként. A Middle East Eye információi szerint a tárgyalások az Egyesült Államokkal és Izraellel is folyamatban vannak.

Források szerint egy békefenntartó dandár, amely legalább 2000 katonából állna, már az elmúlt hetekben megkezdte a személyzet toborzását az ország különböző részeiről. A kontingens olyan katonákból állna, akik korábban már szereztek tapasztalatot békefenntartó műveletekben és konfliktuszónákban.

Az amerikai elnök által közvetített gázai béketervben Törökország az egyik vezető ország lenne, amely nagy területeket venne át a Hamásztól a palesztin enklávéban. Izrael kormánya azonban ellenzi a lépést, Washington még nem hozott döntést, és ENSZ-határozat sem született az ügyben.

"Nem lesznek török csapatok a területen" - jelentette ki Shosh Bedrosian, az izraeli kormány szóvivője vasárnap. A török álláspont szerint a vonakodás abból ered, hogy Izrael "nem hajlandó elfogadni egy erős NATO-szövetséges jelenlétét" ENSZ-mandátum alatt az enklávéban, de a gyakorlatban sokkal kézenfekvőbb magyarázat az, hogy Ankara és Jeruzsálem viszonya a konfliktus kirobbanása óta mélypontra jutott,

Törökország nemrég még elfogatóparancsot is kiadott Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő ellen.

Törökország a feszültség enyhítése érdekében állítólag szerepet játszott Hadar Goldin izraeli katona maradványainak visszajuttatásában Izraelbe, 11 évvel azután, hogy Gázában megölték.

Egy török tisztviselő azt is jelezte, hogy Ankara megpróbált egy megállapodást közvetíteni, amely biztosítaná mintegy 200, jelenleg Gáza alagútjaiban rekedt Hamász-harcos biztonságos áthaladását az izraeli ellenőrzés alatt álló területen. Ez a lépés Jeruzsálemnek nyilván nem szimpatikus, ahogyan az sem, hogy Ankara nyíltan kijelentette: nem akarnak fegyveres összetűzésbe keveredni a terrorszervezettel.

Ez egy koordinált nemzetközi erőfeszítés lesz, nem egyoldalú telepítés

- mondta egy török tisztviselő.

Címlapkép forrása: Samir Jordamovic/Anadolu via Getty Images

