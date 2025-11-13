Ott is toboroz zsoldosokat a Kreml, amire aztán nem sokan számítottak – Színt vallott a fronttól 5000 kilométerre fekvő ország

Kenya közlése szerint a kelet-afrikai ország több mint 200 állampolgára harcolhat Ukrajnában az orosz oldalon. Mint kiderült, az aktív toborzóhálózatok gyakran félrevezető ígéretekkel próbálnak újabb kenyaiakat beszervezni - írja a Reuters.

Ukrajna a múlt héten arról számolt be, hogy

mintegy három tucat afrikai ország több mint 1400 állampolgára harcolhat az orosz erők oldalán.

Közülük többeket állítólag megtévesztéssel vagy hamis ígéretekkel vettek rá katonai szerződések aláírására.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter mindezt "a halálos ítélettel egyenértékűnek" nevezte, és

arra kérte az afrikai kormányokat, hogy figyelmeztessék polgáraikat.

Oroszország nairobi nagykövetsége egyelőre nem reagált a megkeresésre.

A kenyai külügyminisztérium szerint a moszkvai nagykövetségük sérüléseket is regisztrált egyes besorozottaknál. Őket állítólag akár 18 000 dollárra rugó ajánlatokkal csábíthatták a frontra, az összeg a vízum, az utazás és a szállás költségét volt hivatott fedezni.

Egy szeptemberi biztonsági razzia során Nairobi közelében 21 kenyait mentettek ki, akiket a minisztérium szerint a háborús bevetésre készítettek fel.

Az ügyben egy embert letartóztattak, ellene eljárás indult.

A külügyi tárca közlése szerint a kimenekítetteket félrevezették a munka jellegéről: azt hitték, nem harci feladatokra, hanem például drónok összeszerelésére, vegyszerek kezelésére vagy festési munkákra toborozzák őket.

