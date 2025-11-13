  • Megjelenítés
Trump rátámadott a Demokrata Párt erős emberére a választási körzetek miatt
Trump rátámadott a Demokrata Párt erős emberére a választási körzetek miatt

A Trump-adminisztráció csütörtökön beperelte Kaliforniát az újonnan elfogadott kongresszusi körzethatárok miatt. A nyugati parti tagállam azért rajzolta a választási körzeteket, hogy ezzel több demokrata politikusnak szerezzen képviselői helyet, mert korábban Texasban épp a Republikánusok hajtottak végre egy hasonló módosítást.

A Fehér Ház által a szövetségi bírósághoz benyújtott iratokat azt követően adták be, hogy múlt héten népszavazáson jóváhagyták az állam új kongresszusi térképét.

A kezdeményezés akár öt további mandátumot is hozhat Kaliforniának a Képviselőházban. Egyben ellensúlyozni hivatott a republikánus törekvéseket, amelyek Donald Trump elnök nyomására Texasban és más államokban a pártnak kedvezőbb körzethatárok kijelölését célozzák.

Az Igazságügyi Minisztérium felperesként csatlakozott ahhoz a keresethez, amelyet a Kaliforniai Republikánus Párt és az állam 19 regisztrált választója nyújtott be november 5-én.

Pam Bondi amerikai igazságügyi miniszter csütörtökön az X közösségi platformon bírálta Gavin Newsom demokrata párti kaliforniai kormányzót, akit sokan az egyik következő elnökjelöltnek tartanak.

A lépést "a Proposition 50 kapcsán elkövetett arcátlan körzethatár-újrarajzolási hatalomátvételnek" nevezte.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

