Új nap ébredt Washingtonban: itt a hatalmas fordulat, 43 nap után véget ért a bénultság

Az amerikai Kongresszus alsóháza elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt szerdán.

A 435 tagú képviselőház a republikánusok voksaival, hat demokrata átszavazóval, szűk többséggel fogadta el a jogszabályt,

lezárva az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott.

Két republikánus képviselő a demokraták többségével együtt nemmel szavazott.

Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy az elfogadást követően azonnal aláírja a törvényt, amely egyelőre január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását. Az Ovális Irodában tartott aláírási ceremónia részeként Trump a demokratákra utalva kijelentette:

Ma egyértelmű üzenetet küldünk, hogy soha nem fogunk engedni a zsarolásnak.

A kormányzati leállás minden szövetségi intézményt érintett, valamint a szövetségi költségvetésből finanszírozott programokat, köztük az ország 42 millió rászoruló polgárát érintő élelmiszersegély-programot.

A szövetségi kormány alkalmazottai az elfogadott költségvetés hiánya miatt fizetést sem kaptak, köztük azok a légiirányítók sem, akiknek a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát.

A kormányzati leállás elhúzódásában része volt annak, hogy a kongresszusi demokraták csak akkor voltak hajlandóak megszavazni az átmeneti költségvetést, ha a republikánusok meghosszabbítják az Obamacare (Affordable Care Act) egészségbiztosítási rendszer 2022-ben kiterjesztett, de idén lejárt adókedvezményét.

A prémiumok híján jövőre több millió amerikainak emelkednek, helyenként duplázódnak meg a biztosításai kiadásai.

A republikánusok jelezték, hogy a kormányzat működését és az egészségbiztosítási prémiumokat két külön kérdésként akarják kezelni, valamint azzal vádolták a demokratákat, hogy az országot "ejtették túszul" politikai követelésük érdekében.

Az elfogadott, január végéig hatályos törvényben végül nem szerepel az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről szóló rendelkezés. A képviselőház végszavazását megelőzte a Szenátus, azaz a Kongresszus felsőházának voksolása, ahol több demokrata szenátor feladta ellenállását és csatlakozott a republikánusokhoz a kormányzati intézmények újraindulása érdekében.

