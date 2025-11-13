Új nap ébredt Washingtonban: itt a hatalmas fordulat, 43 nap után véget ért a bénultság

A 435 tagú képviselőház a republikánusok voksaival, hat demokrata átszavazóval, szűk többséggel fogadta el a jogszabályt,
lezárva az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállását, amely 43 napig tartott.
Két republikánus képviselő a demokraták többségével együtt nemmel szavazott.
Donald Trump amerikai elnök korábban jelezte, hogy az elfogadást követően azonnal aláírja a törvényt, amely egyelőre január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását. Az Ovális Irodában tartott aláírási ceremónia részeként Trump a demokratákra utalva kijelentette:
Ma egyértelmű üzenetet küldünk, hogy soha nem fogunk engedni a zsarolásnak.
A kormányzati leállás minden szövetségi intézményt érintett, valamint a szövetségi költségvetésből finanszírozott programokat, köztük az ország 42 millió rászoruló polgárát érintő élelmiszersegély-programot.
A szövetségi kormány alkalmazottai az elfogadott költségvetés hiánya miatt fizetést sem kaptak, köztük azok a légiirányítók sem, akiknek a folyamatos üzem miatt bér nélkül is fel kellett venniük a munkát.
A kormányzati leállás végének a hátteréről ebben a cikkünkben olvashatnak részletesen:
A kormányzati leállás elhúzódásában része volt annak, hogy a kongresszusi demokraták csak akkor voltak hajlandóak megszavazni az átmeneti költségvetést, ha a republikánusok meghosszabbítják az Obamacare (Affordable Care Act) egészségbiztosítási rendszer 2022-ben kiterjesztett, de idén lejárt adókedvezményét.
A prémiumok híján jövőre több millió amerikainak emelkednek, helyenként duplázódnak meg a biztosításai kiadásai.
A republikánusok jelezték, hogy a kormányzat működését és az egészségbiztosítási prémiumokat két külön kérdésként akarják kezelni, valamint azzal vádolták a demokratákat, hogy az országot "ejtették túszul" politikai követelésük érdekében.
Az elfogadott, január végéig hatályos törvényben végül nem szerepel az egészségbiztosítási rendszer jövőjéről szóló rendelkezés. A képviselőház végszavazását megelőzte a Szenátus, azaz a Kongresszus felsőházának voksolása, ahol több demokrata szenátor feladta ellenállását és csatlakozott a republikánusokhoz a kormányzati intézmények újraindulása érdekében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
