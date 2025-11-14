F-35A ötödik generációs lopakodó vadászgépeket kaphat a Közel-Kelet katonai hatalma, de van egy komoly probléma

Állandóan visszatérő téma, hogy Szaúd-Arábia ötödik generációs lopakodó vadászgépeket szeretne beszerezni a légiereje megerősítéséhez, ám ez eddig mindig vakvágányra futott. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy az Arab-félszigeten Kína egyre nagyobb befolyással bír és a döntéshozók szerint fennállhat annak a veszélye, hogy a legnagyobb riválisuk kulcsfontosságú információkat szerez meg a legmodernebb vadászgépükről Rijádon keresztül.

Szaúd-Arábia összesen 48 darab F-35 Lightning II típusú vadászgépre adott le igényt az amerikai védelmi minisztériumhoz.

Donald Trump amerikai elnök visszatérésével újra fellendültek a kapcsolatok az Egyesült Államok és a közel-keleti királyság között, ennek ékes bizonyítéka, hogy 2025 májusában a két ország már aláírt egy 142 milliárd dolláros védelmi megállapodást. Ennek keretében számos modernizálás zajlik majd a szaúdi hadseregben, de a régóta áhított vadászgépek nem részei a csomagnak. A koronát egy ilyen üzlet tehetné fel a Rijád és Washington kapcsolatára. A problémát két szempont jelenti az amerikai döntéshozók számára: Izrael és Kína. A nyugati nagyhatalom törvényei kötik a kongresszus kezét, hogy fenntartsák Jeruzsálem katonai előnyét a térségben, ám egy ilyen bevásárlás az eddigiek újratárgyalására kényszerítené a feleket. Jelenleg ugyanis Izrael az egyetlen, amelyik ilyen típusú vadászgépeket üzemeltet.

Rijád az F-35A verzió megvásárlására pályázik, amely a hagyományos felszállásra alkalmas változat, amely már több országban is üzemben van. Mindez nagy előrelépés lenne az ország légiereje számára, mivel jelenleg ennek a gerincét F-15SA-k és Eurofighter Typhoonok alkotják, amelyek nem olyan fejlettek, mint a szóban forgó ötödik generációs lopakodó. Mindez jelentős elrettentő erőt biztosítana Rijádnak a regionális riválisaival – kifejezetten Iránnal – szemben. Ezzel kapcsolatban áll Kína erős befolyása a régióban, ugyanis 2023-ban Peking felügyelete alatt békült ki egymással diplomáciailag a két hatalom, bár a stratégiai rivalizálás fennmaradt. Épp ez mutatja, hogy a keleti nagyhatalom mennyire befolyásos szereplővé vált a Közel-Keleten.

Az Egyesült Államok emiatt attól tart, hogy

a szaúd-arábiai testületekbe beépülő kínai kémek esetleg érzékeny információkat juttatnak el Pekingnek.

Úgy gondolják, hogy a keleti mérnököknek a lopakodó bevonatok, elektronikus hadviselési architektúra, és a biztonságos multifunkciós fejlett adatkapcsolat területén lehet mutatni kulcsfontosságú információkat a saját fejlesztéseikhez. A másik veszély, hogy a kínaiak jelentős mértékben vannak jelen az Arab-félszigeten a telekommunikációs hálózatokon keresztül, és visszatérő félelem, hogy ezeket esetleg adatgyűjtésre használják fel.

Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images