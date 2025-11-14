Felrobbantották az ukránok a Transzszibériai vasútvonalat

Az akciót az ukrán katonai hírszerzés, a HUR hajtotta végre, állításuk szerint

„blokkoltak egy fontos logisztikai útvonalat”, melyen keresztül Oroszország keleti részéből szállítottak haditechnikai eszközöket az ukrán frontra.

A HUR állítása szerint a fegyverek főleg Észak-Koreából származnak.

A HUR jelentése szerint sikerült egy vonatot is felrobbantani, kisiklatni, amely utánpótlást szállított a frontvonalra.

A szervezet egy rövid videót is közzétett, melyen egy sínre helyezett robbanószerről és egy sötétben, azonosíthatatlan körülmények közt történő robbanás látható. Az állítólagos kisiklatott vonat és a felrobbant vasútvonal pontos helyszíne nem látható a felvételen.

