Háborús terveket raktak le Donald Trump asztalára: megvan a célpont - Bármikor megindulhat Amerika végzetes csapása
Frissítette a Pentagon azokat a katonai műveleti terveket, melyeket az Egyesült Államok Venezuelával szemben végrehajthat, a napokban személyesen ismertették ezeket Donald Trump amerikai elnökkel - tudta meg a CBS News.

Szerdán magas rangú katonai tisztviselők frissített műveleti lehetőségeket mutattak be Donald Trump elnöknek Venezuelával kapcsolatban, köztük

szárazföldi csapásmérési opciókat is

- közölték a CBS-szel a Fehér Ház ügyeiben jártas források.

Pete Hegseth hadügyminiszter, Dan Caine, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnöke és más magas rangú tisztviselők tájékoztatták az elnököt a következő napokra vonatkozó katonai lehetőségekről.

A CBS News információi szerint azonban még mindig nem született végleges döntés.

A héten az USS Gerald Ford repülőgép-hordozó csapásmérő csoportja belépett az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának felelősségi területére, amely a karibi és dél-amerikai műveletek elsődleges harci egysége. A Ford csatlakozott a már a térségben lévő rombolókhoz, harci repülőgépekhez és különleges műveleti eszközökhöz.

Az elmúlt két hónapban az amerikai hadsereg legalább 21 olyan hajó ellen hajtott végre csapást, amelyek állítólag Dél-Amerikából szállítottak kábítószert az Egyesült Államokba. A támadásokban legalább 80 feltételezett csempész vesztette életét.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

