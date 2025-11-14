Jönnek az új típusú siklóbombák – megszólalt az ukrán hírszerzés

Az orosz erők naponta 200-250 siklóbombával támadják Ukrajnát. A múlt hónapban a napi átlag körülbelül 170 volt a védelmi minisztérium adatai szerint.
Ugyan le lehet lőni ezeket, de az Oroszországban gyártott ilyen légibombák mennyisége óriási
- mondta Szkibickij. Oroszország elkezdte egy új siklóbomba tömeggyártását, amelynek hatótávolsága eléri akár a kétszáz kilométert is, tehát ilyen messze juthat a célba juttató repülőgéptől kioldása után. Terveik szerint mintegy ötszáz darabot gyártanak belőle az év végéig az oroszok - tette hozzá az altábornagy.
Ukrajna feltételezi, hogy Oroszország további módosításokon dolgozik, hogy a bombák akár négyszáz kilométert is képesek legyenek repülni, így Moszkva még több ukrán települést támadhat rakéták helyett ilyen típusú eszközzel.
Jönnek a drónok is
Szkibickij az interjúban elmondta még, hogy ukrán becslések szerint idén Oroszország összesen 70 ezer nagy hatótávolságú drónt tervez gyártani, köztük 30 ezer Sahíd típusút, amelyek az orosz támadások alapvető eszközei. Hozzátette, hogy az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadások valószínűleg folytatódnak a télen.
Mindenképpen meg akarnak törni bennünket. Ezek a támadások ugyanis destabilizálják a belső helyzetet
- tette hozzá. Szerinte ez az egyike azoknak az eszközöknek, amelyekkel Ukrajnát "engedékenyebb pozícióba próbálják kényszeríteni" az esetleges béketárgyalásokon.
A hírszerzési vezető kijelentette, hogy amennyiben az orosz csapatok elfoglalják az általuk ostromlott Donyeck megyei Pokrovszk várost - ahol jelenleg már utcai harcok folynak -, akkor valószínűleg tovább törnek előre a kelet-ukrajnai régió közigazgatási határai felé, mert régóta kitűzött céljuk az egész megye megszállása.
Az Észak-Koreától importált tüzérségi lövedékekkel kapcsolatosan Szkibickij kijelentette, hogy az idén több mint felére csökkent a mennyiségük, mert Phenjan készletei kimerültek. Azt mondta: Észak-Korea 2023 óta összesen 6,5 millió tüzérségi lövedéket szállított Oroszországnak, Phenjan pedig kihasználta ezt arra, hogy szoros kapcsolatot építsen ki a Kremllel az Ukrajna elleni invázió utáni időkre.
A hírszerző tiszt hozzáfűzte, hogy Észak-Korea megkezdte kisméretű, rövid hatótávolságú FPV drónok tömeggyártását, valamint nagyobb, közepes hatótávolságú harci drónokét is. "Tanulnak, tanulmányozzák a (ukrajnai) háborúban szerzett tapasztalatokat, hogy bővíthessék a gyártást saját területükön" - jegyezte meg Szkibickij.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
