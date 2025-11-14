  • Megjelenítés
Kilőtték Ukrajnára a félelmetes Cirkon-rakétát – Kijev szerint rendkívüli dolog történt
Kilőtték Ukrajnára a félelmetes Cirkon-rakétát – Kijev szerint rendkívüli dolog történt

Portfolio
Cirkon rakétát lőtt ki Szumi megyére az orosz haderő – árulta el az UNN-nek Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője.

Ihnat szerint Oroszország ritkán használja ezt a fegyvert Ukrajna ellen, legutóbb 2024-ben vetettek be ellenük ilyen eszközt.

A szóvivő úgy gondolja, az alapvetően hajók ellen fejlesztett rakéta képességeit

Oroszország éles harci körülmények közt akarja tesztelni, ezért használták az eszközt Ukrajna ellen.

Azt nem mondta el, hogy a támadás pontosan milyen károkat okozott, csak annyit mondott, hogy a kárfelmérés még folyamatban van.

A 3M22 Cirkon egy hajóról indítható hiperszonikus cirkálórakéta, hivatalosan 2023-ban állította hadrendbe az orosz haderő.

