Lépésről lépésre leírta Trump volt tanácsadója: így nyerhetné meg Amerika a háborút – "Nem színjáték kell!"

"A venezuelaiaknak minden okuk megvan, hogy szembeszálljanak Nicolás Maduro elnyomó, korrupt és kudarcot valló rendszerével. Oroszország, Kuba, Kína és Irán kiterjedt jelenléte és befolyása nemzetbiztonsági okból is indokolttá teszi, hogy az Egyesült Államok és a térség országai segítsenek ebben" - szögezi le véleménycikkében John Bolton, aki ellen egyébként nemrégiben vádat emeltek minősített információk jogosulatlan megosztása és birtoklása miatt.
A volt nemzetbiztonsági tanácsadó bírálta Donald Trump szakadatlanul zajló karib-tengeri és csendes-óceáni katonai akcióit, mivel azok nem destabilizálják kellőképpen Maduro rendszerét.
A kábítószerrel megrakott csónakok elsüllyesztése és a legénység megölése egyes vezetők szemében imponáló lehet, de nem rendíti meg Maduro hatalmát.
Bolton párhuzamot vont Trump Nigériával kapcsolatos kijelentéseivel – azaz, hogy kész "fegyvercsörgetve fellépni [...] a keresztények elleni elnyomás miatt", de lényegében sajnálatát fejezte ki, hogy "Venezuelával kapcsolatban hasonló szándékot nem jelzett."
"A sorozatos performanszok helyett ugyanakkor Trumpnak stratégiára volna szüksége."
Nem leckéztetni kell Madurót, és nyilvánvaló okokból a tervezett lépéseket sem kell előre kiteregetni. Minél kevesebbet mondunk, annál jobb. A siker esélyének növeléséhez azonban elengedhetetlen a hazai és a nemzetközi támogatás biztosítása, amihez Washingtonnak a jelenleginél jóval többet kell tennie
- húzta alá George W. Bush elnök egykori ENSZ-nagykövete, aki szerint belföldön a demokrata párti ellenzéket, míg Venezuelában és Latin-Amerika-szerte a Maduro-ellenes politikai erőket is be kellene vonni a művelet sikeressége és a tisztánlátás érdekében. Részben a Nobel-békedíjas María Corina Machadóra mutatva kijelentette:
Kulcskérdés az ellenzékkel való összehangolás, hiszen nekik kell megmagyarázniuk és igazolniuk a venezuelaiak előtt bármilyen amerikai lépést. Nekik kell viselniük a kockázatokat is: egy elhibázott katonai akció politikai terhét és siker esetén a kormányzás felelősségét.
"A rideg valóság az, hogy a dicséretes cél — Maduro klikkjének eltávolítása — időt és szürke, aprólékos munkát igényel. [...] Ehhez amerikai kétpárti támogatásra, újjáépített nemzetközi koalícióra és olyan anyagi forrásokra van szükség, amelyek jelenleg hiányoznak a venezuelai ellenzék eszköztárából" - vélekedett a volt fehér házi tanácsadó. Szerinte erősebben kellene "fojtogatni" Caracast politikai és gazdasági értelemben, mivel
a siker kulcsa most a józan, hosszú távú tervezés és a következetes végrehajtás — nem a színjáték. Ha egyszer már megpróbáltuk és kudarcot vallottunk Maduro eltávolításában, tartozunk magunknak és a venezuelaiaknak azzal, hogy ne hibázzunk újra.
Bolton szerint azonban Trump kiszámítathatatlan és hirtelen irányváltásokkal teli természete rossz előjel.
Még van lehetőség a korrekcióra és Maduro megbuktatására. Ezt az esélyt nem szabad elszalasztani
- zárja a rezsimváltásról szóló gondolatmenetét John Bolton.
A címlapkép illusztráció.
