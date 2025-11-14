Mélyen a zsebébe nyúl jövőre Ukrajna egyik legnagyobb támogatója – Kulcsfontosságú fegyverek érkezhetnek a harctérre

Maratoni tárgyalások során a német kormánykoalíció képviselői megállapodták abban, hogy a 2026-os évben 11,5 milliárd eurónyi támogatást adnak Ukrajnának, ami 3 milliárd euróval több az ideinél, és a legmagasabb összegű támogatást jelenti 2022 óta.
A plusz pénzt tüzérségre, drónokra, páncélozott járművekre és két Patriot légvédelmi rendszerre költik.
Abszolút számokban az Egyesült Államok után Németország Ukrajna legnagyobb katonai támogatója. Miután Donald Trump elnökségével az amerikai támogatás visszaesik, Európának jobban a zsebébe kell nyúlnia, ha az eddigihez hasonló támogatást akarnak fenntartani Ukrajna számára.
Címlapkép forrása: Sascha Schuermann/Getty Images
Felrobbantották az ukránok a Transzszibériai vasútvonalat
Ikonikus orosz célpontra mértek támadást.
Bejelentést tett Moszkva a Budapesti Békecsúcs jövőjéről - Lépni kell, erre vár most a fél világ
Azt mondják, eljött az idő.
Így ütközik a statisztika a valósággal Európa gazdasági csodaországában
Ritkán látható jelenség áll a rekordnövekedés mögött.
Újabb amerikai bázis jelenhet meg a forrongó régióban, és ennek pont a legfontosabb szövetségese nem fog örülni
Összeomlóban Jeruzsálem nagy terve?
Itt a friss európai GDP-rangsor!
Az utolsó harmadban a magyar gazdaság teljesítménye.
Kilőtték Ukrajnára a félelmetes Cirkon-rakétát – Kijev szerint rendkívüli dolog történt
Ez egy rendkívül modern fegyver és nagyon ritkán látni
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Itt az fog győzni, akinek sikerül később összeomlania – Putyin kudarca rettentheti el a szuperhatalmat a totális háborútól?
A Global Insight új adásában Matura Tamás Kína-szakértővel elemzünk.
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.