Mélyen a zsebébe nyúl jövőre Ukrajna egyik legnagyobb támogatója – Kulcsfontosságú fegyverek érkezhetnek a harctérre
Mélyen a zsebébe nyúl jövőre Ukrajna egyik legnagyobb támogatója – Kulcsfontosságú fegyverek érkezhetnek a harctérre

A 2026-os költségvetési tervezet szerint Németország rekordszintűre növelné jövőre Ukrajna katonai támogatását – írja a Politico.

Maratoni tárgyalások során a német kormánykoalíció képviselői megállapodták abban, hogy a 2026-os évben 11,5 milliárd eurónyi támogatást adnak Ukrajnának, ami 3 milliárd euróval több az ideinél, és a legmagasabb összegű támogatást jelenti 2022 óta.

A plusz pénzt tüzérségre, drónokra, páncélozott járművekre és két Patriot légvédelmi rendszerre költik.

Abszolút számokban az Egyesült Államok után Németország Ukrajna legnagyobb katonai támogatója. Miután Donald Trump elnökségével az amerikai támogatás visszaesik, Európának jobban a zsebébe kell nyúlnia, ha az eddigihez hasonló támogatást akarnak fenntartani Ukrajna számára.

Címlapkép forrása: Sascha Schuermann/Getty Images

