Páncélosokkal telerakott vonatot videóztak Oroszországban – Ez pedig csak egyetlen egy dolgot jelenthet

Friss felvételen látható, hogy Oroszország mozgatni kezdte a különleges 1V119 Rheostat, valamint a BRDM 9P148 harcjárműveit, ami azt jelenti, hogy komoly problémák vannak a páncélozott szállító harcjárművek készleteivel.

Közösségi médiában terjed a felvétel, amelyen egy 1V119 Rheostatokkal, valamint BRDM 9P148 harcjárművekkel megpakolt vasúti szerelvény közlekedik, valahol Oroszországban. A különleges feladatkörre szánt harcjárművek vélhetően a 120. bázisról származnak, de ezt friss műholdkép nélkül egyelőre nem lehet megerősíteni.

Not a sign of peaceMore #Russia'n armored vehicles on way toward #Ukraine (1V119 Rheostat & BRDM 9R148) pic.twitter.com/dbO7qeMzh2 https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — C4H10FO2P ️ (@markito0171) February 24, 2025

Az 1V119 egy olyan BTR-D páncélos, amelyet a légideszantos tüzérségi zászlóaljak tűzvezető járművévé alakítottak át. Ennek megfelelően rengeteg megfigyelőberendezéssel, rádióval, valamint antennákkal szerelték fel.

A 9P148 „Konkursz” pedig egy szovjet korszakból származó páncéltörő rakétakomplexum hordozó járműve, amely a BRDM–2 felderítő páncélosra épül. Fő fegyverzete a 9M113 „Konkursz” páncéltörő rakéta. A járműből ötrekeszes, felnyíló indítókeret emelhető ki, és jellemzően 10–15 rakétát szállít.

Ilyen típusú járművekre, a drónháborúban lényegében semmi szükség.

OSINT-elemzők ezzel kapcsolatban megjegyezték: ezek a járművek vélhetően páncélozott szállító harcjárművekként funkcionálnak majd a fronton, ez pedig az APC-utánpótlás komoly problémáira utal.

Fontos kiemelni, hogy ez nem jelenti azt, hogy Oroszország kifogyott volna a harcjárművekből. Egész egyszerűen maximum annyit jelenthet, hogy Moszkva lassabb ütemben tudja felújítani raktárkészletét, mint amennyit a háború megkövetel – ezért mozgósít eredetileg eltérő feladatkörre szánt harcjárműveket is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images