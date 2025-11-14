  • Megjelenítés
Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Amerika partjainál - Azonnal ráküldtek egy HC-130-ast
Globál

Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Amerika partjainál - Azonnal ráküldtek egy HC-130-ast

Portfolio
Váratlanul felbukkant egy orosz katonai hajó Hawaii mellett, a parti őrség reagált a helyzetre - jelentette a Reuters.

Az amerikai parti őrség közleménye szerint október 29-én egy orosz katonai hajót észleltek Oahu szigetétől mintegy 15 mérföldre (24 kilométerre) délre, az amerikai felségvizek közelében.

A parti őrség egy HC-130-as repülőgéppel és egy őrhajóval reagált a "Karélia" nevű orosz haditengerészeti hírszerző hajó jelenlétére.

A közlemény szerint a parti őrség a nemzetközi joggal összhangban figyelemmel kísérte az orosz hajó tevékenységét az amerikai felségvizek közelében, hogy biztosítsa a térségben működő amerikai hajók biztonságát és támogassa az Egyesült Államok honvédelmi erőfeszítéseit. Nincs arról hír, hogy az orosz hajó belépett volna Amerika felségvizeire.

A washingtoni orosz nagykövetség nem reagált a Reuters megkeresésére.

Még több Globál

Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Jelentést adott ki a hírhedt FSZB: állítólag majdnem megölték az ukránok a vezetőjüket

Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön

Kapcsolódó cikkünk

Hatalmas botrány tombol az ukrán elitben, megreccsent a védelem a keleti fronton - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Petty Officer 1st Class Amber Howie/ U.S. Coast Guard via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Olyan történhet a forinttal, amire a 2008-as válság óta nem volt példa
Rendkívül súlyos botrány robbant ki Zelenszkij közvetlen környezetében, Ukrajna világelső technológiát kaparinthat meg - Háborús híreink csütörtökön
Küszöbön az amerikai invázió: teljes a háborús készültség - Kína az utolsó pillanatban kockázatos lépést tett
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility