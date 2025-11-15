Megállapodás Oroszország és Ukrajna között - 1200 ukrán térhet haza

Ukrajna és Oroszország újraindítja a fogolycserét az isztambuli megállapodások keretében, miután a felek török és emirátusi közvetítéssel megállapodtak ezerkétszáz ukrán fogoly szabadon engedéséről. A cél, hogy az érintettek még az ünnepek előtt hazatérhessenek, írja a Kyev Independent.

Rustem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára bejelentette, hogy Ukrajna és Oroszország tárgyalások eredményeként megállapodott az isztambuli keretmegállapodások újraaktiválásáról és ezzel együtt

1200 ukrán hadifogoly szabadon engedéséről.

A folyamat újraindítását Törökország és az Egyesült Arab Emírségek közvetítése segítette.

Umerov szerint a felek egyértelmű vállalást tettek a fogolycsere végrehajtására, a következő lépés pedig technikai egyeztetések sorozata lesz, amelyekben rögzítik az eljárási és szervezési részleteket.

Umerov hangsúlyozta, hogy folyamatosan dolgoznak azért, hogy az orosz fogságból hazatérő ukránok az év végi ünnepeket már családjuk körében tölthessék. Az ukrajnai háború 2022-es kezdete óta eddig több mint 5800 ember jutott haza különböző cseréken keresztül.

