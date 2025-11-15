Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak

Az amerikai képviselőház felügyeleti bizottsága a géten 20 ezer oldalnyi Jeffrey Epsteinhez köthető dokumentumot hozott nyilvánosságra. Az iratok között, főként emailekben, számos alkalommal előkerül Donald Trump neve is, ami újfent górcső alá helyezte az amerikai elnök viszonyát a 2019-ben meghalt milliárdos szexuális bűnözővel. Miközben a Kongresszusban jövő héten szavazás lesz az összes irat közzétételéről – amit a Fehér Ház és a republikánus frakcióvezetés lépten-nyomon próbált elgáncsolni –, összegyűjtöttük a leginkább figyelemre méltó újdonságokat az emailekből.

A szerdán publikált papírok – melyeket a bizottság a néhai pénzember vagyonkezelőjétől idézett be – számottevő része a pedofíliával vádolt Jeffrey Epstein e-mailjeiből áll, amelyeket rendkívül tehetős és befolyásos ismerőseivel, illetve újságírókkal váltott.

Az alsóház felügyeleti bizottságának demokrata tagjai először három levelet hoztak nyilvánosságra, amelyekben Epstein említést tesz Donald Trumpról. A republikánusok erre aztán több ezer oldal publikálásával replikáztak, azzal vádolva a demokratákat, hogy kiragadott üzenetekkel próbálják rossz színben feltüntetni az elnököt.

Epstein szerint "Trump tudott a lányokról"

Michael Wolffnak, a Trumppal kiemelten foglalkozó újságírónak Epstein 2019-ben azt írta: Trump nem kérte, hogy mondjon le a Mar-a-Lagó-i klubtagságáról, mivel nem is volt tag.

Természetesen tudott a lányokról, mivel megkérte Ghislaine-t, hogy hagyja abba

- áll a levélben.

Ám az nem derül ki, hogy Epstein szerint miről tudott Trump, és milyen "lányokkal" kapcsolatban.

Trump júliusban azt nyilatkozta, hogy azért tiltotta ki Epsteint Mar-a-Lagóból, mert "elvitte az ott dolgozó embereit" – köztük Virginia Giuffre-t is, aki András Mountbatten-Windsort vádolta meg évekkel ezelőtt szexuális bűncselekménnyel, amikor a nő még csak 17 éves volt. III. Károly brit király öccse, akit nemrégiben megfosztott brit hercegi titulusától és kiváltságaitól, tagadta a vádakat. Giuffre, akit állítólag Epstein kerítőnője, Ghislaine Maxwell szervezett be Trump floridai birtokáról, idén öngyilkos lett.

Giuffre korábban arról beszélt, hogy csak egyszer találkozott Trumppal, és ő nem volt a bántalmazói között. Továbbá úgy gondolta, a volt ingatlanmágnás nem tudott Epstein kiskorúakkal szembeni szexuális visszaéléseiről.

Trump, aki "nem ugatott"

2011-ben Epstein – több félreütéssel – azt írta Maxwellnek,

akarom, hogy értsd, a kutya, amelyik eddig nem ugatott, az trump... virignia [sic!] órákat töltött a házamban vele ,, őt egyszer sem említették. rendőrfőnök. stb. én 75%-ban ott vagyok

Maxwell röviden annyit felelt: "Morfondíroztam ezen én is."

Now we've got a 2011 email from Epstein to Ghislaine claiming Trump spent https://t.co/RoGgosfc9d — Zach Weissmueller (@TheAbridgedZach) November 12, 2025

Maxwellt 2021-ben 20 év börtönre ítélték gyermekprostitúció miatt, augusztusban pedig átszállították egy jóval lazább büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol a CNN alapján

számos kiváltságot kapott,

legalább egy időre például megszabadították a szobatársaitól, és végtelen vécépapírral is rendelkezik, ami egy börtönben életmentő lehet. Egy kongresszusi demokraták által idézett forrás szerint Epstein volt barátnője egy kiskutyát is kapott játszótársnak, valamint személyre szabott menüt a konyháról.

Maxwell idén sikertelenül kérte a legfelsőbb bíróságtól az ítéletének felülvizsgálatát. Júliusban a Trump-féle igazságügyi minisztérium második embere – egyben Trump egykori személyes ügyvédje –, Todd Blanche interjút készített vele, amelyben kijelentette:

sosem láttam az elnököt semmilyen módon helytelen helyzetben.

Trump korábban nem zárta ki, hogy megkegyelmezzen Maxwellnek, de most a Fehér Ház azt közölte, az elnök nem mérlegel ilyesmit.

Zsarolási lehetőség?

Egy másik Wolff és Epstein közötti, 2015 decemberi üzenetváltásban a Trumpról több könyvet is publikáló író – sajtóetikailag megkérdőjelezhető módon – arról értesítette a milliárdost, hogy "úgy hallja", a CNN rákérdezhet az akkor még csak jelöltaspiráns Trumpnál a kapcsolatukra, "vagy adásban, vagy utána".

Epstein erre így válaszolt:

ha meg tudnánk fogalmazni neki egy választ, szerinted annak minek kellene lennie?

Wolff ötlete a következő volt:

Szerintem hagyni kellene, hogy saját maga ássa el magát. Ha azt mondja, hogy nem járt a repülőn vagy a házban, az értékes PR- és politikai tőkét ad a kezedbe. Úgy is bajba sodorhatod, hogy abból neked előnyöd származik, vagy ha tényleg úgy tűnik, hogy nyerhet, akár meg is mentheted, amivel tartozást teremtesz nála. Persze az is lehet, hogy amikor megkérdezik, azt fogja mondani, Jeffrey nagyszerű fickó, akit igazságtalanul bántanak, és a politikai korrektség áldozata – amit egy Trump-rezsimben majd betiltanak.

Egy 2016 októberi levélben – csupán napokkal az amerikai elnökválasztás előtt –

Wolff interjúlehetőséget ajánlott Epsteinnek, amely szerinte "végezhet" Trumppal.

Lehetőség van ezen a héten előállni, és olyan módon beszélni Trumpról, ami nagy szimpátiát kelthet irántad, és segíthet végleg elintézni őt. Érdekel?

- érdeklődött Wolff Epsteinnél.

Kritikából jutott bőven

Epstein egyébként többször is megosztotta másokkal a nem túl pompás véleményét Trumpról:

a CNN gyűjtése alapján az első elnöki beiktatása után "kib---ottul teljesen őrült"-nek nevezte Trumpot a New York Times egyik újságírójának. Egy másik, 2018-as levélváltásban Larry Summers volt pénzügyminiszternek azt írta az elnökről, az "őrültség határesete".

Továbbá Kathryn Ruemmlernek, az Obama-féle Fehér Ház volt jogi tanácsosának úgy vélekedett Epstein:

mondhatnád a demokrata barátaidnak, hogy trumpot maffiafőnökként kezelni figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy óriási, veszélyes hatalma van.

A letartóztatása után, a börtönben elhunyt befolyásos pénzember azt is írta az ügyvédnek Trumpról, hogy

látod, én tudom, milyen mocskos donald. szerintem a nem jogász New York-i üzletembereknek fogalmuk sincs róla. mit jelent, ha a fixered átáll.

Epstein ezzel bizonyára Michael Cohenre utalt, aki az üzenet elküldése előtt nem sokkal vallotta magát bűnösnek a Stormy Daniels felnőttfilmessel összefüggő büntetőügyben.

Más levelekben egyébként szerepelt az is, hogy a Larry Summerst pénzügyminiszterré kinevező, Epsteinnel szintén szoros kapcsolatba hozott Bill Clinton volt elnök nem fordult meg a milliárdos karibi szigetén, Little Saint Jamesen.

Soha, de soha nem volt ott, ezt könnyű megerősíteni.

Még koránt sincs vége az Epstein-sagának

A republikánus elnök a Truth Socialön azzal reagált a nyilvánosságra hozott dokumentumokra, hogy a demokraták "megpróbálják újra elővenni a Jeffrey Epstein-hazugságot, mert bármit megtesznek, hogy eltereljék a figyelmet arról, mennyire rosszul kezelték" a kormányzati leállást, "és még annyi más témát".

Nem szabad elterelni a figyelmet Epsteinnel vagy bármi mással, és bármely érintett republikánusnak kizárólag az ország megnyitására és a demokraták által okozott hatalmas károk helyrehozására kell koncentrálnia!

- írta az elnök még azelőtt, hogy 43 nap után megszavazták volna a kormányzati leállás végét a Kongresszusban. Később annyit posztolt, hogy

A JEFFREY EPSTEIN HOAX,

és megosztott egy videót egy Fox News-műsorvezetőről, amint arról beszél, hogy az iratokban nincs semmi terhelő Trumpra nézve.

Ezek az e-mailek semmit sem bizonyítanak azon kívül, hogy Trump elnök semmi rosszat nem tett - közölte a Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt. Dem Rep. Robert Garcia after Epstein documents released this am: “Every single piece of information has to be released to the public to fulfill that campaign promise. But he refuses to do so and we think it’s a White House cover up.” Says there’s more at DOJ pic.twitter.com/5AOoAEca6y https://t.co/5AOoAEca6y — Manu Raju (@mkraju) November 12, 2025 Robert Garcia demokrata képviselő "a valóság elkendőzésével" vádolta a Fehér Házat, mondván, az "aggasztó" iratok újabb kérdéseket vetnek fel Epstein és Trump kapcsolatának természetéről. Minden egyes információt nyilvánosságra kell hozni. Az elnök most azonnal, ma napvilágra hozhatná az Epstein-iratokat, hogy betartsa a kampányígéretét. De nem hajlandó erre, és szerintünk fehér házi eltussolásról van szó

- nyilatkozta a felügyeleti bizottság vezető demokratája.

Közben azonban más fejlemények is történtek a Kongresszusban Epstein-ügyben:

a kormányzat újranyitásáról szóló szavazás előtt Mike Johnson republikánus házelnök beiktatta képviselői hivatalába az Arizonában hét héttel ezelőtt megválasztott Adelita Grijalvát. A demokrata rögtön a 218., azaz utolsó szükséges aláírójává vált annak az alsóházi kezdeményezésnek, amely az Epstein-iratok közzétételére kötelezné az igazságügyi minisztériumot.

Thomas Massie republikánus és Ro Khanna demokrata képviselők azért indították az aláírásgyűjtést, hogy meg tudják kerülni Johnsont, aki nem kívánta napirendre venni a kérdést (és Grijalva eskütételének elodázásával igyekezte meggátolni annak sikerességét.)

Az összes demokrata és a Trumppal gyakran csetepatézó Massie mellett három keményvonalasnak tartott republikánus képviselő szignózta az úgynevezett "discharge petition"-t: Lauren Boebert, Nancy Mace és Marjorie Taylor Greene.

A New York Times értesülései szerint

Trump az utolsó pillanatban erőteljesen próbálta rávenni boebertet arra, hogy vegye le a nevét a listáról, ezzel meggátolva a kérelem sikerességét.

Boebert állítólag egy rendkívül szokatlan egyeztetésre kapott meghívót, méghozzá a Fehér Ház Situation Roomjába, ahol Pam Bondi igazságügyi miniszter és Kash Patel FBI-igazgató is jelen volt. A coloradói képviselőnő azonban nem engedett a nyomásnak.

Mike Johnson házelnöknek így nem volt más választása, mint bejelenteni, hogy

a képviselőház jövő héten szavazni fog az Epstein-iratok teljes körű nyilvánosságra hozataláról.

Ez egy teljesen értelmetlen gyakorlat

- fejezte ki ellenérzéseit Johnson, aki egyelőre nem közölt pontos időpontot. Emellett az is kérdés, hogy milyen módon tűznék ki a voksolást: ha a házszabályi bizottságon (Rules Committee) keresztül, akkor egyszerű többséggel minden bizonnyal átmenne, ha viszont a szabályokat felfüggesztve, akkor kétharmados többségre lenne szükség.

Bárhogy is lesz, közel sem garantált a javaslat törvényhozási elfogadása, hisz nem tudni, hogy a szenátusban napirendre veszik-e. John Thune republikánus frakcióvezető korábban annyit mondott, hogy támogatja az átláthatóságot.

Azonban még ha a felsőház rá is bólintana a tervezetre, akkor sem biztos a végső siker: azt ugyanis utána Donald Trump még könnyedén megvétózhatja.

Azt pedig a Kongresszus kizárólag kétharmados többséggel írhatja felül mindkét kamarában. Jóllehet egy ilyen lépés egyáltalán nem segítene Trumpnak abban, hogy levesse magáról a gyanú árnyékát Epsteinnel kapcsolatban, bármennyire is megalapozottak az amerikaiak kétségei vagy sem. A PBS News/NPR/Marist múlt havi felmérése nyomán a megkérdezett amerikaiak 77%-a – közte a republikánusok kétharmada – úgy véli, hogy az összes Epstein-iratot nyilvánosságra kell hozni, amennyiben kitakarják az áldozatok nevét. A Washington Post/Ipsos július végi pollja azt találta, hogy tízből hat amerikai szerint lehet Trumpra nézve "kínos" információ az iratokban, míg a milliárdosokról tízből nyolcan gondolják ugyanezt. Emellett csupán az amerikaiak 15%-a hiszi el azt a hivatalos verziót, miszerint Epstein öngyilkos lett 2019-ben a cellájában, 44% szerint megölték. A YouGov szintén júliusi közvélemény-kutatásában a megkérdezettek kétharmada vélte úgy, hogy az amerikai kormányzat eltussol valamit Epsteinnel kapcsolatban, közel felük pedig Trumpot is bűnrészességel gyanúsította a pedofliával vádolt üzletember által elkövetett bűnökben.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Stefani Reynolds