Kicsekkolt a Trump-táborból az egyik legismertebb trumpista – Halálos fenyegetésekről számolt be

Trump a Truth Social platformon jelentette be, hogy megvonja támogatását Greene-től, aki többek között összeesküvés-elméletek terjesztéséről vált hírhedtté. Trump „árulónak” és „holdkórosnak” nevezte a képviselőnőt.
A CNN-nek adott vasárnapi interjújában Greene reagált Trump szavaira.
Megjegyzései természetesen fájdalmasak voltak. A legfájdalmasabb az volt, hogy azt mondta – ami abszolúte hamis –, hogy áruló vagyok
– mondta.
Szombaton Greene azt állította, hogy magán biztonsági cégek keresték meg a biztonságával kapcsolatos figyelmeztetésekkel, miután Trump megvonta tőle támogatását.
A képviselőnő azt írta,
a világ leghatalmasabb embere szítja és ösztönzi a velem szembeni fenyegetések hullámát,
de nem nevezte meg Trumpot.
Vasárnapi interjújában Greene megjegyezte, az amerikai elnök kijelentései olyan szavak, melyek radikalizálhatják ellene az embereket, és
veszélybe sodorják az életemet.
Greene és Trump szakítása a szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinhez kötődő akták miatt következett be, amelyekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:
Címlapkép forrása: Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images
Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”
Az AfD-ről mondott véleményt Markus Söder.
Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége
Az orosz Rubikon egység drónraktárát is támadás érte.
Visszatérne Németország az orosz energiához? – Botrányt kavart a váratlan kijelentés
A vezető német kormánypárton belül robbant ki vita.
Jogosan tiltotta be az Airbnb-t Terézváros – mégis mire számítsunk most a belváros lakáspiacán?
Az önkormányzat adócsökkentéssel motiválná a hosszútávú bérbeadást.
A szakadék szélén táncolva vív ádáz harcot a két szuperhatalom – Amiről most megegyeztek, csak tűzszünet
Az idő nem Kínának dolgozik a szakértő szerint.
Évtizedekig rejtett műkincsek kerülnek kalapács alá
Aukciós gigahetet tartanak New York-ban.
Ursula von der Leyen saját hátországa darálhatja le a nagy reformtervét
Teljesen új hatalmi erőtér emelkedett fel a héten Brüsszelben.
Új áttörés a fronton: két falut is elbuktak az ukránok, orosz bekerítéstől kell tartani
Bajban van az ukrán hadsereg.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!