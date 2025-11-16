Kicsekkolt a Trump-táborból az egyik legismertebb trumpista – Halálos fenyegetésekről számolt be

Trump a Truth Social platformon jelentette be, hogy megvonja támogatását Greene-től, aki többek között összeesküvés-elméletek terjesztéséről vált hírhedtté. Trump „árulónak” és „holdkórosnak” nevezte a képviselőnőt.

A CNN-nek adott vasárnapi interjújában Greene reagált Trump szavaira.

Megjegyzései természetesen fájdalmasak voltak. A legfájdalmasabb az volt, hogy azt mondta – ami abszolúte hamis –, hogy áruló vagyok

– mondta.

Szombaton Greene azt állította, hogy magán biztonsági cégek keresték meg a biztonságával kapcsolatos figyelmeztetésekkel, miután Trump megvonta tőle támogatását.

A képviselőnő azt írta,

a világ leghatalmasabb embere szítja és ösztönzi a velem szembeni fenyegetések hullámát,

de nem nevezte meg Trumpot.

Vasárnapi interjújában Greene megjegyezte, az amerikai elnök kijelentései olyan szavak, melyek radikalizálhatják ellene az embereket, és

veszélybe sodorják az életemet.

Greene és Trump szakítása a szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinhez kötődő akták miatt következett be, amelyekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Címlapkép forrása: Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images