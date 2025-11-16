  • Megjelenítés
Kicsekkolt a Trump-táborból az egyik legismertebb trumpista – Halálos fenyegetésekről számolt be
Globál

Kicsekkolt a Trump-táborból az egyik legismertebb trumpista – Halálos fenyegetésekről számolt be

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, megvonja támogatását Marjorie Taylor Greene kongresszusi képviselőtől, aki egykor a MAGA-mozgalom egyik legismertebb tagja volt. Greene vasárnap „fájdalmasnak” nevezte az elnök szavait, és arról számolt be, hogy halálos fenyegetéseket kapott – írja a The Guardian.

Trump a Truth Social platformon jelentette be, hogy megvonja támogatását Greene-től, aki többek között összeesküvés-elméletek terjesztéséről vált hírhedtté. Trump „árulónak” és „holdkórosnak” nevezte a képviselőnőt.

A CNN-nek adott vasárnapi interjújában Greene reagált Trump szavaira.

Megjegyzései természetesen fájdalmasak voltak. A legfájdalmasabb az volt, hogy azt mondta – ami abszolúte hamis –, hogy áruló vagyok

– mondta.

Még több Globál

1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap

Nem válogatta meg a szavait a bajor miniszterelnök: ezek árulók, „Putyin udvari bolondjai”

Videó: megindultak a Barszok az egyik legnagyobb orosz olajfinomító ellen – Pusztító csapás lett a vége

Szombaton Greene azt állította, hogy magán biztonsági cégek keresték meg a biztonságával kapcsolatos figyelmeztetésekkel, miután Trump megvonta tőle támogatását.

A képviselőnő azt írta,

a világ leghatalmasabb embere szítja és ösztönzi a velem szembeni fenyegetések hullámát,

de nem nevezte meg Trumpot.

Vasárnapi interjújában Greene megjegyezte, az amerikai elnök kijelentései olyan szavak, melyek radikalizálhatják ellene az embereket, és

veszélybe sodorják az életemet.

Greene és Trump szakítása a szexuális bűnöző, Jeffrey Epsteinhez kötődő akták miatt következett be, amelyekről ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

Kapcsolódó cikkünk

Nem szabadul Donald Trump a sötét botrány árnyékából – Hiába került több ezer oldal napvilágra, a kérdések csak gyarapodnak

Címlapkép forrása: Ricky Carioti/The Washington Post via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt
Brutális időjárási fordulat jön holnap
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility