Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről
Magas rangú kormánytag rántotta le a leplet az iráni nukleáris program helyzetéről

Szaíd Hatíbzádeh iráni külügyminiszter-helyettes a CNN-nek adott vasárnapi interjújában azt mondta, az ország békés célú nukleáris programja a közelmúltbeli amerikai és izraeli támadások ellenére is működőképes.

Az iráni nukleáris létesítmények pontos állapota továbbra sem ismert a júniusi, 12 napig tartó iráni–izraeli háborút, valamint az ugyanabban a hónapban végrehajtott amerikai légicsapásokat követően, amelyek három nukleáris objektumot – Fordót, Natanzot és Iszfahánt – értek.

Donald Trump amerikai elnök kezdetben azt állította, hogy Fordót megsemmisítették. Egy amerikai hírszerzési értékelés szerint a három létesítmény súlyosan megsérült, de az iráni nukleáris programot legfeljebb két évvel vethette vissza.

Hatíbzádeh elismerte, hogy az izraeli és amerikai csapások sok infrastruktúrát, gépet és épületet tönkretettek. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a program

nagyon is hazai tudásra épül, és szétterül egy hatalmas országban – 90 millió emberrel.

Irán külügyminisztere, Abbász Aragcsi vasárnap közölte: jelenleg nem folyik urándúsítás.

A dúsítási folyamat atomerőművek üzemanyagát állítja elő; magasabb dúsítási szinten azonban nukleáris fegyver készítéséhez is felhasználható. Hatíbzádeh nem kommentálta, zajlik-e dúsítás valamelyik iráni létesítményben.

Hatíbzádeh megismételte Teherán régóta hangoztatott álláspontját, miszerint az iráni nukleáris program békés, és kizárólag energiatermelési célokat szolgál. Utalt rá, hogy a jövőbeni párbeszéd az Egyesült Államokkal attól is függhet, sikerül-e megállapodni abban, hogy Irán folytathassa az urándúsítást.

Az Iránon belüli zéró dúsításról szóló ábrándok, illetve Irán alapvető jogainak megvonására irányuló kísérletek nem lesznek opciók Irán számára

– mondta.

Ettől függetlenül Hatíbzádeh kijelentette, hogy Iránnak jogos katonai programjai vannak. Arra a kérdésre, hogy Teherán bővíti-e rakétaprogramját, úgy válaszolt: a program javításon és helyreállításon megy keresztül, miután júniusban életbe lépett az Egyesült Államok közvetítésével létrejött tűzszünet Izrael és Irán között.

Hatíbzádeh a CNN-interjúban azt is elmondta, hogy Iránnak nagyon szoros kapcsolatai vannak Kínával és Oroszországgal.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

