A kommunista és a szélsőjobboldali jelölt diadalmaskodott – Új szövetségessel gazdagodhat Donald Trump?

A kormánykoalíció támogatását élvező, baloldali Jeannette Jara és a jobboldali Republikánus Párt támogatottja, José Antonio Kast került az elnökválasztás második fordulójába Chilében - jelentette be az ország választási bizottsága hétfőn, az előzetes végeredményt ismertetve.

a 27 százalékot szerzett Jeannette Jara a valaha volt első államfőjelölt, aki a Chilei Kommunista Párt tagjaként a második fordulóba jutott.

A második helyen a szélsőjobboldalra sorolt José Antonio Kast végzett 24 százalékkal. Az eredmény egyértelműen jelzi a chilei társadalom mély megosztottságát politikailag.

Az egymással szöges ellentétben lévő két világnézet a december 14-én tartandó második fordulóban fog összecsapni. A volt munkaügyi miniszter Jara arra buzdította a választókat, ne hagyják, hogy a bűnözés növekedése a szélsőjobboldal felé terelje őket.

Ne hagyják, hogy a félelem megkeményítse a szívüket!

- fogalmazott. José Antonio Kast ezzel szemben azt hirdette:

Újjá fogjuk építeni az országot!

Hangoztatta, legyőzi a bűnözést és a kábítószer-kereskedelmet, és lezárja a határokat a nemzetközi bűnszervezetek tevékenységének megakadályozására.

A harmadik helyre a közgazdász végzettségű populista, Franco Parisi futott be a Néppárt színeiben, 20 százaléknyi vokssal. A radikális jobboldali, libertárius Johannes Kaiser 14 százaléknyi támogatást szerzett, ő korábban bejelentette, hogy a második fordulóban bármelyik jobboldali jelöltet támogatni fogja a baloldal ellenében. A hagyományos jobboldal jelöltje, Evelyn Matthei a voksok 13 százalékát gyűjtötte be.

Az első forduló négy jobboldali jelöltjére leadott szavazatok összeadva tehát meghaladták a 70 százalékot.

A Reuters azt írja, sok chilei választó mára már előrébb helyezi a közbiztonságot és a bevándorlást, mint a megkopott hírnevű Gabriel Boric hivatalban lévő elnök által képviselt progresszív reformokat.

Noha Jara zárt minimális előnnyel az élen, az elemzők Kastot tartják esélyesnek, ami

az 1990-ben véget ért Pinochet-diktatúra óta a leginkább jobboldalra húzó kormány beiktatását hozná a dél-amerikai országban.

A latin-amerikai kontinens várhatóan folytatódó jobbra tolódása lendületet adhat a kolumbiai, perui és brazil jelölteknek is, ahol a közbiztonság szintén kulcskérdés. Ez a trend a Trump-kormányzat számára tökéletes lehetőséget teremthet, hogy tovább építse az Argentínával, Ecuadorral és Salvadorral kialakított, jobboldali kormányokra támaszkodó szövetségi hálóját a régióban.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Ailen Díaz