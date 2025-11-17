Díjat kapott Oroszországban a világ legsötétebb diktatúrájának vezére - Elfeledett kitüntetést poroltak le

A Oroszországi Föderáció Kommunista Pártja (CPRF) a múlt héten jelentette be, hogy Kim Dzsongun az idei öt díjazott egyike. A párt indoklása szerint az észak-koreai vezető a szocializmus építéséhez való elméleti és gyakorlati hozzájárulásáért, az "igazságos és többpólusú világért" való kiállásáért, valamint az orosz-észak-koreai barátság erősítéséért érdemelte ki a díjat.

A további díjazottak között szerepel Szergej Szerebrjakov, a szentpétervári Kirov gépgyár vezetője, a kínai Hszinhua Hírügynökség, Vlagyimir Voronin, a moldovai kommunista párt vezetője, valamint Vlagyiszlav Csernusenko orosz-szovjet művész.

A szovjet időkben a Lenin-díj prominens kitüntetésnek számított,

a csak névleg ellenzéki CPRF jó eséllyel azért ajándékozta meg az észak-koreai vezetőt vele, hogy ezzel is mélyítsék a Kreml és Phenjan között meglévő kapcsolatokat.

A Lenin-díjat hagyományosan szovjet állampolgároknak adományozták kiemelkedő tudományos vagy művészeti teljesítményért április 22-én, Lenin születésnapján, egészen a Szovjetunió 1991-es összeomlásáig. A CPRF 2017-ben élesztette újra a díjat, és azóta mind orosz, mind külföldi méltóságoknak adományozta, köztük Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek és Daniel Ortega nicaraguai vezetőnek.

Címlapkép: Kim Dzsongun észak-koreai vezető 2023 szeptemberében az oroszországi Angara rakétaközpontban. A címlapkép illusztráció, forrása: Contributor/Getty Images