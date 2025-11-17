Evakuálni kellett a lakosokat egy román faluból orosz dróntámadások miatt

A támadásban érintett hajó az "ORINDA" nevű tanker - közölte a török Deniz Haber hajózási szaklap. A jelentés szerint mind a 16 fős legénység evakuálta a hajót és biztonságban van.

A román hatóságok hétfőn 15 embert telepítettek ki Plauru településről, miután a Dunán lévő, cseppfolyósított gázt szállító török hajó lángba borult.

Az evakuálás mellett a hajó romániai parthoz való közelsége és rakományának veszélyessége miatt döntöttek

- közölte a román katasztrófavédelmi felügyelőség az Agerpres szerint. A kitelepített lakosok a közeli Ceatalchioi faluban vannak biztonságban.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, ahogy lángok és füst száll az égbe a hajóról, amely a jelentések szerint akár 4000 tonna LPG-t is szállíthatott.

Romania has ordered residents to evacuate from the village of Plauru near the Danube River on the border with Ukraine, as a fire burns aboard the Turkish-flagged liquid natural gas tanker, M/T ORINDA, following a Russian drone strike on the Ukrainian Port of Izmail. pic.twitter.com/nE3agLo0hM https://t.co/nE3agLo0hM November 17, 2025

Az Ukrán Tengeri Kikötői Hatóság Telegram-üzenetben közölte, hogy Oroszország drónokkal támadta Izmailt, megrongálva az infrastruktúrát és több polgári hajót. Az ukrán katasztrófavédelem, a kikötői hatóságok és a bűnüldöző szervek a helyszínen dolgoznak "a támadás következményeinek felszámolásán" - áll a közleményben.

Idén számos támadás érte az ukrán kikötőkben tartózkodó hajókat. Október 21-én és november 3-án orosz drónok támadták Izmailt az ukrán média jelentései szerint. Január és szeptember között 11 támadás történt az Odesza régió hajói ellen, amelyek 13 polgári hajót és egy hadihajót rongáltak meg az Ukrajnszka Pravda szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images