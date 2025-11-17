  • Megjelenítés
Evakuálni kellett a lakosokat egy román faluból orosz dróntámadások miatt
Globál

Evakuálni kellett a lakosokat egy román faluból orosz dróntámadások miatt

Portfolio
Románia evakuálta a lakosokat egy Ukrajnával határos faluból, miután egy orosz drón eltalált egy török LPG-tartályhajót az ukrajnai Izmail kikötőjében - számolt be a Newsweek.

A támadásban érintett hajó az "ORINDA" nevű tanker - közölte a török Deniz Haber hajózási szaklap. A jelentés szerint mind a 16 fős legénység evakuálta a hajót és biztonságban van.

A román hatóságok hétfőn 15 embert telepítettek ki Plauru településről, miután a Dunán lévő, cseppfolyósított gázt szállító török hajó lángba borult.

Az evakuálás mellett a hajó romániai parthoz való közelsége és rakományának veszélyessége miatt döntöttek

- közölte a román katasztrófavédelmi felügyelőség az Agerpres szerint. A kitelepített lakosok a közeli Ceatalchioi faluban vannak biztonságban.

Még több Globál

Váratlant húzott Donald Trump, miután olajat öntöttek a botrány tüzére: "Nincs takargatnivalónk!"

Olyan súlyos csapás érte Oroszországot, hogy vészhelyzetet rendeltek el - Megtörte a csendet a Kreml

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható, ahogy lángok és füst száll az égbe a hajóról, amely a jelentések szerint akár 4000 tonna LPG-t is szállíthatott.

Az Ukrán Tengeri Kikötői Hatóság Telegram-üzenetben közölte, hogy Oroszország drónokkal támadta Izmailt, megrongálva az infrastruktúrát és több polgári hajót. Az ukrán katasztrófavédelem, a kikötői hatóságok és a bűnüldöző szervek a helyszínen dolgoznak "a támadás következményeinek felszámolásán" - áll a közleményben.

Idén számos támadás érte az ukrán kikötőkben tartózkodó hajókat. Október 21-én és november 3-án orosz drónok támadták Izmailt az ukrán média jelentései szerint. Január és szeptember között 11 támadás történt az Odesza régió hajói ellen, amelyek 13 polgári hajót és egy hadihajót rongáltak meg az Ukrajnszka Pravda szerint.

Kapcsolódó cikkünk

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Lerántották a leplet az oroszok végzetes tervéről: azt mondják, egyetlen csapással megsemmisülhet egész Kijev

Pár éven belül jöhet az új európai háború Oroszországgal, meg is vannak a NATO-célpontok

Röpcke: egyre közelebb az ukránok stratégiai veresége, akár egy éven belül véget érhet a háború

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility