Megtették a hatásukat Trump intézkedései: jelentős a visszaesés egy fontos területen

A hétfőn közzétett kutatás szerint
a visszaesés egybeesik a Trump-kormányzat diákvízumokat érintő szigorításával.
A jelentés alapján a vízumkérelmek elhúzódása és gyakori elutasítása a fő ok az első beiratkozások számának csökkenésében.
A külföldi hallgatók az összes amerikai beiratkozó mintegy 6%-át adják, és a kereskedelmi minisztérium 2024-es adatai szerint 55 milliárd dollárral (41 milliárd fonttal) járultak hozzá a gazdasághoz. A Nemzetközi Oktatási Intézet a jelentésében 828 felsőoktatási intézmény nemzetközi hallgatói népességét vizsgálta.
Figyelmeztető jeleket látunk a következő évekre, és komolyan aggaszt, mit vetít ez előre a 2026-os és 2027-es őszi félévre
- mondta el az Associated Pressnek Clay Harmon, az AIRC (Association of International Enrollment Management) ügyvezető igazgatója.
A 17%-os visszaesés alacsonyabb a NAFSA, egy nonprofit nemzetközi oktatási szervezet, nyári előrejelzésénél, amely a vízumgondok miatt 30–40%-os csökkenést valószínűsített az idei őszre. Az IIE-nek nyilatkozó egyetemek 84%-a szerint a külföldi hallgatók toborzása kiemelt prioritás.
Sok intézmény rugalmas megoldásokat kínál azoknak a diákoknak, akik akadályokba ütköztek amerikai tanulmányaik megkezdésekor. A halasztások száma 39%-kal nőtt a 2024-es felméréshez képest.
Az amerikai intézmények több okot neveztek meg a visszaesésre: vízumproblémákat, az érintett külföldi hallgatók mintegy 2%-át sújtó utazási korlátozásokat, valamint azt az aggodalmat, hogy egyes diákokat nem szívesen látnak az Egyesült Államokban.
A Fehér Ház több lépése is korlátozta a külföldi hallgatók – akiknek többsége magasabb tandíjat fizet – számát. Az év elején a Trump-kormányzat felfüggesztette a diákvízum-időpontok ütemezését, majd júniusban – a folyamat újraindításával – szigorúbb ellenőrzést jelentett be, beleértve a kérelmezők közösségimédia-fiókjainak vizsgálatát is. A döntést megelőzően számos amerikai egyetemi kampuszon nagyszabású, Palesztinát támogató tüntetések zajlottak.
Ezt megelőzően a külügyminisztérium több mint 6 ezer nemzetközi diákvízumot vont vissza amerikai jogsértések – köztük testi sértés, ittas vezetés és a "terrorizmus támogatása" – miatt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
