Nukleáris tűzzel játszik Vlagyimir Putyin Magyarország szomszédjában – Pusztító katasztrófa miatt kongatja a vészharangot a szakértő

November elején helyileg korlátozott tűzszüneteknek hála biztonságban helyre tudták állítani a korábban elvágott, kulcsfontosságú külső áramellátó vezetékeket, az azt megelőző hónap teljes egésze alatt azonban kiestek a fő- és a tartalék vezetékek is, így az erőmű kizárólag vészhelyzeti dízelgenerátorokra hagyatkozott az atomreaktorok hűtéséhez és a biztonsági rendszerek működtetéséhez. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a helyzetet "nyilvánvalóan fenntarthatatlannak" minősítette.

A vészgenerátorokat nem tartós, folyamatos üzemre tervezték, az iparági szabvány csupán 24 óra.

A zaporizzsjai atomerőmű áramszünete után röviddel az erőmű ismét elvesztette a kapcsolatot a fő távvezetékkel.

Minden további nap növeli a mechanikai meghibásodás kockázatát

- hívja fel a figyelmet Najmedin Meshkati.

mindeKözben az erőmű hűtőtavának vízszintje vészesen alacsonyra süllyedt.

A vészenergia-ellátás és a hűtési kapacitás meggyengülése a mérnökprofesszor szerint együttesen olyan kockázatot teremt, amely – akárcsak Fukusimában – egy kezelhető vészhelyzetből könnyen globális krízist teremthet elő.

A 2011-es fukusimai vizsgálatok megmutatták: nem az atomfizika, hanem a teljes villamos rendszer összeomlása következtében vált katasztrófává a földrengés. Miután kialudtak a fények, az üzemeltetők valós idejű adatok nélkül, "vakon" kényszerültek élet-halál döntések meghozatalára.

Több mint egy évtizeddel később ugyanez a forgatókönyv bontakozik ki Zaporizzsjában – ezúttal természeti csapás helyett szándékos emberi cselekvés miatt.

- véli a University of Southern California mérnökprofesszora.

Egy súlyos incidens Zaporizzsjában Európa "éléskamrájában" követelne meg tilalmi zónát, visszavetné a mezőgazdasági termelést, szétszakítana kritikus ellátási láncokat, hatalmas biztosítási kifizetéseket indítana és több százmilliárd dolláros helyreállítási költségeket generálna. Az így okozott gazdasági sokk messze meghaladná Fukusima becsült, 500 milliárd dolláros hatását.

A mérnökprofesszor szerint Európa számára a képlet egyszerű: olcsóbb Oroszországot rákényszeríteni az atomerőmű áramellátásának helyreállítására, mint viselni a tétlenség költségeit.

Ha Vlagyimir Putyin precedenst teremt arra, hogy atomlétesítményeket lehet elfoglalni és a megszálló hatalom infrastruktúrájába integrálni, annak súlyos következményei lennének a világ nukleáris biztonságára.

- hangsúlyozza Meshkati.

A professzor szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának különbizottságot kellene létrehoznia egy átmeneti megállapodás elérése érdekében Oroszország és Ukrajna között, hogy még tél előtt megállítsák az energialétesítmények további rombolását, és garantálják az atomerőművek biztonságát. Meshkati emellett azt írja, az orosz erőknek el kell hagyniuk a zaporizzsjai atomerőművet, visszaadva az irányítást Ukrajnának, mivel az erőmű orosz ellenőrzés alatti üzemeltetése – tekintettel a csaknem négy évnyi megszállás okozta romló állapotra – rendkívüli kockázatot hordoz.

Putyin nukleáris tűzzel játszik – és ez megégetheti Oroszországot, Ukrajnát, sőt az egész régiót is

- zárja véleménycikkét Najmedin Meshkati.

