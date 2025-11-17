Nukleáris tűzzel játszik Vlagyimir Putyin Magyarország szomszédjában – Pusztító katasztrófa miatt kongatja a vészharangot a szakértő

November elején helyileg korlátozott tűzszüneteknek hála biztonságban helyre tudták állítani a korábban elvágott, kulcsfontosságú külső áramellátó vezetékeket, az azt megelőző hónap teljes egésze alatt azonban kiestek a fő- és a tartalék vezetékek is, így az erőmű kizárólag vészhelyzeti dízelgenerátorokra hagyatkozott az atomreaktorok hűtéséhez és a biztonsági rendszerek működtetéséhez. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség a helyzetet "nyilvánvalóan fenntarthatatlannak" minősítette.
A vészgenerátorokat nem tartós, folyamatos üzemre tervezték, az iparági szabvány csupán 24 óra.
A zaporizzsjai atomerőmű áramszünete után röviddel az erőmű ismét elvesztette a kapcsolatot a fő távvezetékkel.
Minden további nap növeli a mechanikai meghibásodás kockázatát
- hívja fel a figyelmet Najmedin Meshkati.
mindeKözben az erőmű hűtőtavának vízszintje vészesen alacsonyra süllyedt.
A vészenergia-ellátás és a hűtési kapacitás meggyengülése a mérnökprofesszor szerint együttesen olyan kockázatot teremt, amely – akárcsak Fukusimában – egy kezelhető vészhelyzetből könnyen globális krízist teremthet elő.
A 2011-es fukusimai vizsgálatok megmutatták: nem az atomfizika, hanem a teljes villamos rendszer összeomlása következtében vált katasztrófává a földrengés. Miután kialudtak a fények, az üzemeltetők valós idejű adatok nélkül, "vakon" kényszerültek élet-halál döntések meghozatalára.
Több mint egy évtizeddel később ugyanez a forgatókönyv bontakozik ki Zaporizzsjában – ezúttal természeti csapás helyett szándékos emberi cselekvés miatt.
- véli a University of Southern California mérnökprofesszora.
Egy súlyos incidens Zaporizzsjában Európa "éléskamrájában" követelne meg tilalmi zónát, visszavetné a mezőgazdasági termelést, szétszakítana kritikus ellátási láncokat, hatalmas biztosítási kifizetéseket indítana és több százmilliárd dolláros helyreállítási költségeket generálna. Az így okozott gazdasági sokk messze meghaladná Fukusima becsült, 500 milliárd dolláros hatását.
A mérnökprofesszor szerint Európa számára a képlet egyszerű: olcsóbb Oroszországot rákényszeríteni az atomerőmű áramellátásának helyreállítására, mint viselni a tétlenség költségeit.
Ha Vlagyimir Putyin precedenst teremt arra, hogy atomlétesítményeket lehet elfoglalni és a megszálló hatalom infrastruktúrájába integrálni, annak súlyos következményei lennének a világ nukleáris biztonságára.
- hangsúlyozza Meshkati.
A professzor szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának különbizottságot kellene létrehoznia egy átmeneti megállapodás elérése érdekében Oroszország és Ukrajna között, hogy még tél előtt megállítsák az energialétesítmények további rombolását, és garantálják az atomerőművek biztonságát. Meshkati emellett azt írja, az orosz erőknek el kell hagyniuk a zaporizzsjai atomerőművet, visszaadva az irányítást Ukrajnának, mivel az erőmű orosz ellenőrzés alatti üzemeltetése – tekintettel a csaknem négy évnyi megszállás okozta romló állapotra – rendkívüli kockázatot hordoz.
Putyin nukleáris tűzzel játszik – és ez megégetheti Oroszországot, Ukrajnát, sőt az egész régiót is
- zárja véleménycikkét Najmedin Meshkati.
Címlapkép forrása: Nemzetközi Atomenergia-ügynökség / Wikimedia Commons
Alig mozdult a BUX
Vegyesen teljesítettek a blue chipek.
Megszólalt Trump a súlyos belviszályról, volt szövetségese már az életét félti – "Szerintem senkit sem érdekel"
Marjorie Taylor Greene bombafenyegtésről számolt be.
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Figyelmeztetnek a kutatók: furcsa hatása van a viselkedésünkre a mesterséges intellgenciának
Fontos területen zavarja az ítélőképességünket.
Mi lesz a béketárgyalásokkal? Kiábrándító jóslat jött a NATO-tagállam vezetőjétől - Ennek sokan nem fognak örülni
Mikor lesz végre béke Ukrajnában?
Itt egy nagyon olcsó magyar részvény, amiben most bőven van fantázia
Hihetetlenül olcsó ez a papír.
Halálra ítélték a volt kormányfőt, akinek több száz ember élete száradhat a lelkén
Az egykori bangladesi miniszterelnökről távollétében hoztak döntést.
Veszélyes új fegyvert szállított Oroszországnak titkos szövetségese - Technológiai ugrás látható, ez komoly kihívás az ukrán védelemnek
Folyamatosak a fejlesztések orosz oldalon.
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az eredményre. Nagyobb veszteség után viszont inkább kockáztatunk. Ez Ön szerint is irracionál
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Terézvárosi AirBnb tiltás: indul az országos lavina?
Mi lesz a rövidtávú lakáskiadással?
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.