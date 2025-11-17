  • Megjelenítés
Új offenzíva miatt főhet a védők feje, tisztogatni kezdett Zelenszkij - Háborús híreink hétfőn
Globál

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, tisztogatni kezdett Zelenszkij - Háborús híreink hétfőn

Portfolio
Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Megosztás

Díjat kapott Oroszországban a világ legsötétebb diktatúrájának vezére - Elfeledett kitüntetést poroltak le

Az orosz kommunista párt Lenin-díjjal tüntette ki Kim Dzsongun észak-koreai vezetőt a "szocializmus építéshez való kiemelkedő hozzájárulásáért", valamint az Ukrajna elleni orosz invázió támogatásáért - írta a NK News.

Tovább a cikkhez
Díjat kapott Oroszországban a világ legsötétebb diktatúrájának vezére - Elfeledett kitüntetést poroltak le
Megosztás

Amerikai sztárpolitikus jelent meg az ukrán hadiipari vállalat mögött - Csak lehet, hogy rosszkor

Mike Pompeo egy korrupciós botrány kellős közepén csatlakozott Ukrajna vezető védelmi vállalatának tanácsadó testületéhez - írta meg a Yahoo.

Tovább a cikkhez
Amerikai sztárpolitikus jelent meg az ukrán hadiipari vállalat mögött - Csak lehet, hogy rosszkor
Megosztás

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, tisztogatni kezdett Zelenszkij - Háborús híreink hétfőn

Elnöksége legsúlyosabb korrupciós botránya után tisztogatásba kezdett az államvezetésben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az orosz csapatok legújabban Zaporizzsja délkeleti csücskén indítottak offenzívát, lassan, de biztosan haladva előre. Az ukrán drónok továbbra is támadják az orosz olajinfrastruktúrát, komoly károkat okozva. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk az alábbi linken olvasható.

Kapcsolódó cikkünk

Új áttörés a fronton: két falut is elbuktak az ukránok, orosz bekerítéstől kell tartani

Tisztogatásba kezdett Zelenszkij a korrupciós botrány után

Folytatódott a dróneső az éjjel Oroszországban és Ukrajnában

Címlapkép: ukrán T-64-es harckocsi a Donbaszban 2024 telén. A címlapkép illusztráció, forrása: Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
1200 ukrán fogoly térhet haza, drónokkal sorozzák egymást az oroszok és az ukránok – Háborús híreink vasárnap
Kicsekkolt a Trump-táborból az egyik legismertebb trumpista – Halálos fenyegetésekről számolt be
Félelmetes hadsereg épül Magyarország szomszédjában - Százával rendelik a hazánkban is gyártott harcjárművet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility