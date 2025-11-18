  • Megjelenítés
Nagyon súlyos vád a NATO-tagállamtól: Oroszország robbantott a területükön, titkosszolgálati akció történt
Globál

Nagyon súlyos vád a NATO-tagállamtól: Oroszország robbantott a területükön, titkosszolgálati akció történt

Portfolio
Minden jel arra mutat, hogy Oroszország titkosszolgálatainak megbízásából robbantottak fel a napokban egy fontos vasútvonalat Lengyelországban – írja a lengyel kormány bejelentésére hivatkozva a Guardian.

Magabiztosan kijelenthetjük, hogy terrortámadás történt, melyet keleti különleges szolgálatok indítottak”

– mondta Jacek Dobrzyński, a lengyel belügyminiszter szóvivője.

Hozzátette: konkrét adatokat nem tehet közzé a vizsgálati anyaggal kapcsolatosan, mivel úgy látja,

az orosz szolgálatok nagyon szeretnék megkaparintani ezt az információt”.

A napokban felrobbant egy fontos vasútvonal Lengyelországban, melyen keresztül egyebek mellett Ukrajnába is szállítanak fegyvereket, az incidens hátteréről itt írtunk:

Címlapkép forrása: KPRM/XAccount/Anadolu via Getty Images

