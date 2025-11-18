Több mint fél évszázados szabályt rúgnának fel Amerika holdudvarában - Hamarosan atomfegyverek kerülhetnek Peking szomszédságába

A Kjódó hírügynökség pénteki jelentése szerint Takaicsi felülvizsgálhatja Japán évtizedek óta érvényben lévő nukleáris alapelveit. Kormányzati források úgy fogalmaztak: miközben a miniszterelnök nem kíván változtatni azon az állásponton, hogy az ország nem birtokol és nem gyárt atomfegyvert,

nyitott a harmadik elv módosításának mérlegelésére, amely tiltja az atomfegyverek behozatalát.

Japán három, atomfegyverekre vonatkozó elve tiltja az atomfegyverek birtoklását, gyártását, valamint az országba történő bevitelét, még vészhelyzetben is. A források szerint a harmadik elv gyengíti az Egyesült Államok nukleáris elrettentésének hatékonyságát, és vélhetően amerikai atomfegyverek telepítését hozná el a módosítás.

Az elvek megváltoztatása jelentős fordulatot hozna a japán biztonságpolitikában. A három atomfegyver-ellenes elvet Tokio 1967-ben hirdette meg, így egy közel hatvan éves önkorlátozást módosítanának.

A kormányzó Liberális Demokrata Párt várhatóan jövő tavasszal kezdi meg a biztonsági stratégia és a kapcsolódó dokumentumok felülvizsgálásáról szóló egyeztetéseket. Céljuk, hogy olyan javaslatot készítsenek, amely megalapozza a kormány számára a biztonsági dokumentumok 2026 végéig történő módosítását.

A kínai külügyminisztérium szóvivője, Lin Csien pénteken, egy pekingi sajtótájékoztatón "komoly aggodalmát" fejezte ki Japán "legutóbbi katonai és biztonsági lépései" miatt a tájékoztató átirata szerint.

Miközben Japán békeszerető országnak vallja magát és a nukleáris fegyverektől mentes világot hirdeti, a Takaicsi Sanae-kormányzat kétértelmű kijelentéseket tesz a három atomfegyver-ellenes elvről, és azt sugallja, hogy esetleg szakítana ezekkel az elvekkel

– mondta. A kínai külügyminisztérium kritikával illette azt is, hogy Japán nukleáris meghajtású tengeralattjárók beszerzésén is gondolkozik.

