Csendes háború folyik Európa ellen - Minden jel egy irányba mutat, mekkora a baj?

A hétvégén robbanás rázta meg a lengyelországi Mika mellett húzódó vasútpályát, miközben épp egy tehervonat haladt el a síneken. A lengyel hatóságok szerint biztosan szabotázs történt, a szálak szerintük Moszkvába vezetnek. Az eset abszolút nem rendkívüli és nem is a legsúlyosabb: immár majdhogynem napi szinten történnek rejtélyes „robbanások” Európa-szerte vasútvonalakon, katonai bázisok, raktárok körül, nem is beszélve a repterek körüli drónészlelésekről. Nézzük meg, mit lehet tudni a szabotázsakciók hátteréről, elkövetőiről, milyen következményei lehetnek annak, ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy Oroszország hibrid háborút folytat Európa ellen.

Majdnem napi szintű szabotázsok Európában

November 15-én, este 9 órakor robbanás rázta meg a Varsótól 70 kilométerre fekvő Mika település mellett fekvő vasútvonalat: valaki robbanószerkezetet szerelt a sínpályára és aktiválta azt, ahogy egy tehervonat áthaladt felette. A robbanás nem okozott súlyos károkat, egy vagon alja beszakadt, a mozdonyvezető elsőre egyáltalán nem is érzékelte a dolgot, haladt tovább.

Ezután két nappal, november 17-én újabb incidens történt a helyszíntől délkeletre fekvő Pulawy mellett: egy utasszállító vonatnak hirtelen meg kellett állnia, mert valaki egy fémszerkezetet szerelt a sínekre. A szerelvényen utazó 475 utas szerencsére nem sérült meg.

Nem elhanyagolható tény, hogy az érintett vasútvonalon Lengyelország fegyvereket szállít Ukrajnának.

A Lengyelország területén történő rejtélyes szabotázsakciók abszolút nem az első, és főleg nem az egyetlen ilyen incidens Európában. 2024-ben, a párizsi olimpia idején Franciaország nagysebességű vasútvonalait érték gyújtogatásos szabotázsakciók egyszerre több helyen is az országban. 2022 októberében Németország északi részében bénult meg a vasúti közlekedés, mert valaki elvágott több száloptikás kábelt is, amely fontos szerepet játszott a vonatforgalomban.

Természetesen nem csak a vasúton történnek ilyen esetek.

2024 tavaszán egy Ukrajnának katonai eszközöket és Starlink-terminálokat tároló raktárat gyújtottak fel London külvárosában, Lengyelországban valaki felgyújtotta és szinte teljesen leégette a Marywilska 44 plázát, amely az egyik legnagyobb ilyen üzlet volt az országban. Ismeretlen hajók / szabotőrök elvágtak a Balti-tengeren több tengeralatti kommunikációs kábelt, sőt, vélhetően szabotázs miatt le kellett állítani a Finnországot és Észtországot összekötő Balticonnector gázvezetéket is.

Mindemellett most már heti 1-2 alkalommal előfordul olyan, hogy nagyforgalmú európai reptereken teljesen le kell állítani néhány órára a légiforgalmat – Oslo, Koppenhága, Brüsszel, München, Aalborg mind érintett volt.

Ezek az incidensek mind dollármilliókban mérhető károkat okoztak.

Kik és miért csinálják?

A szabotázsban érintett balti államok, Lengyelország és Finnország biztos abban, hogy Oroszország rendeli meg ezeket a titkosszolgálati akciókat. Más országok, például Franciaország, Belgium, bizonyos esetekben Németország nem vádolta meg explicit sem Oroszországot, sem más állami vagy nem állami szereplőt a hibrid támadások megszervezésével.

Oroszország nyilván mindent tagad és russzofóbiával vádolják az európai országokat, szerintük szándékos hergelés és félelemkeltés folyik a teljesen ártatlan Moszkvával és lakosságával szemben.

A szabotázsakciók körül zajló intenzív hatósági és titkosszolgálati munka nem egyszer vádiratokhoz, őrizetbe vételekhez, hosszú börtönbüntetésekhez vezetett –

így több esetben pontosan lehet tudni, kik követték el ezeket a merényleteket.

Talán senkinek nem meglepő, hogy egyik robbantást, kábelvágást sem terepruhás, baltaarcú kommandósok követték el, akiknek orosz nyelvű iratokat találtak a zsebükben, hanem többnyire teljesen átlagos, hétköznapi emberek.

Nézzünk pár példát:

A Kelet-Londonban felgyújtott ukrán raktár elleni támadást két huszonéves brit fiatal szervezte meg, akik ismerőseikből és barátaikból verbuváltak „akciócsoportot.” A srácok állítólag maguk döntöttek úgy, hogy kapcsolatba lépnek az orosz titkosszolgálatokkal és pénzért elkezdenek nekik dolgozni.

akik ismerőseikből és barátaikból verbuváltak „akciócsoportot.” A srácok állítólag maguk döntöttek úgy, hogy kapcsolatba lépnek az orosz titkosszolgálatokkal és pénzért elkezdenek nekik dolgozni. A lengyel vasúti szabotázzsal két ukrán származású személyt vádoltak meg , akik a varsói hatóságok szerint régóta kapcsolatban állnak az orosz hírszerzéssel.

, akik a varsói hatóságok szerint régóta kapcsolatban állnak az orosz hírszerzéssel. A francia TGV-hálózatot ért támadás miatt egyetlen egy francia állampolgárságú szélsőbaloldali aktivistát vettek őrizetbe, de nincs arról információ, hogy vádat is emeltek volna ellene – a nyomozás még mindig folyik. Orosz érintettségre ebben az esetben nincs bizonyíték.

de nincs arról információ, hogy vádat is emeltek volna ellene – a nyomozás még mindig folyik. Orosz érintettségre ebben az esetben nincs bizonyíték. A dán hatóságok utaltak arra, hogy elképzelhető, hogy a reptereket vegzáló drónokat a part mellett elhaladó hajókról indítják, de ez is egyelőre inkább spekuláció.

de ez is egyelőre inkább spekuláció. Német hatóságok három német állampolgár ellen emeltek vádat, köztük két orosz-német kettős állampolgár ellen , akik katonai létesítményeket akartak felrobbantani Németországban. Itt a kettős állampolgárság mellett az orosz szál annyi, hogy egy „lehetségesen orosz hírszerzéshez köthető” személlyel is „kapcsolatban álltak.”

, akik katonai létesítményeket akartak felrobbantani Németországban. Itt a kettős állampolgárság mellett az orosz szál annyi, hogy egy „lehetségesen orosz hírszerzéshez köthető” személlyel is „kapcsolatban álltak.” A legtöbb esetben egyébként nem történtek letartóztatások, vádemelések, nincsenek egyértelmű gyanúsítottak, ismert indítékok – van, ahol évek óta folynak a hatósági vizsgálatok, egyelőre eredménytelenül.

Az eddigi őrizetbe vételek alapján nagyjából az a kép rajzolódik ki, hogy

az elkövetők sérülékeny helyzetben lévő fiatalok, akik anyagi javakhoz akarnak jutni, vagy ideológiai megfontolásból cselekvő középkorú felnőttek – többnyire helyi állampolgárok,

nem orosz bevándorlók / menekültek és nem is olyan emberek, akik éppenséggel orosz vagy ukrán oldalon a háború lángjai elől menekültek el. Az eddig nyilvánossá tett nyomozati anyagok több esetben is arra mutatnak, hogy az elkövetők valamilyen formában kapcsolatban álltak az orosz titkosszolgálatokkal, de erről minden kétséget kizáró, széles körű hibrid hadműveletet igazoló, perdöntő bizonyíték (még?) nincs.

Mi van, ha tényleg az oroszok voltak?

Ahogy fentebb is írtuk: nem 100%-osan, minden kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a sorozatos szabotázsakciók hátterében az orosz titkosszolgálatok állnak, ugyanakkor az határozottan kijelenthető, hogy Moszkva érdekében állna egy ilyen hibrid hadjárat megszervezése Európa ellen.

A támadások sok esetben olyan infrastrukturális célpontokat rongáltak meg, melyek katonai utánpótlást szállítanak Ukrajnának. A szabotázsakciók komoly, dollár milliókban mérhető anyagi károkat okoznak európai országoknak. Az európai országok értékes titkosszolgálati és katonai erőforrásokat áldoznak saját védelmükre, addig is, ezeket nem tudják Ukrajna támogatására használni. Az európai lakosság körében növekszik a háborús veszélyérzet és háborús fáradtság, ezzel egyre több országban jutnak hatalomra olyan politikai erők, melyek ellenzik Ukrajna támogatását és kompromisszumot keresnek Oroszországgal. Oroszország területét rendszeresen lövi az ukrán haderő európai országok által szállított fegyverekkel, Moszkva nyíltan azt kommunikálja, hogy ezt nem fogja válaszlépések nélkül hagyni.

Ha minden kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy orosz szabotőrök hibrid háborút folytatnak Európa ellen,

felmerül a kérdés, hogy mégis mit tud reagálni a NATO / EU Oroszországgal szemben.

Nagyjából ezekben lehet gondolkodni:

Nagy magabiztossággal kijelenthető, hogy a NATO nem támadná meg Oroszországot csupán azért, mert szabotázsakciókat végeznek a területükön, kivéve, ha olyan cselekmény történik, amely rengeteg áldozatot követel és / vagy ordítóan magas anyagi kárt okoz. Itt a 2001. szeptember 11-ei, New York-i terrortámadáshoz hasonló volumenű dologra kell gondolni.

kivéve, ha olyan cselekmény történik, amely rengeteg áldozatot követel és / vagy ordítóan magas anyagi kárt okoz. Itt a 2001. szeptember 11-ei, New York-i terrortámadáshoz hasonló volumenű dologra kell gondolni. Ettől függetlenül arra lehet számítani, hogy Európa immáron kontroll nélkül elkezdené szállítani a nagy hatótávolságú rakétákat (pl. német Taurus) Ukrajnának , melyekkel Oroszország belső területeit tudják rongálni.

, melyekkel Oroszország belső területeit tudják rongálni. A NATO-országok egész biztosan fokozni fogják az Oroszországgal szembeni hibrid tevékenységet: például jó pénzért orosz állampolgárokat bérelhetnek fel arra, hogy gyújtsanak fel orosz lőszerraktárakat, rongáljanak meg katonai vasútvonalakat. Mindezt kiberképességgel (pl. hackerek) is megtámogatnák. Ezt a tevékenységet Ukrajna már évek óta folytatja Oroszországon belül többé-kevésbé sikeresen.

például jó pénzért orosz állampolgárokat bérelhetnek fel arra, hogy gyújtsanak fel orosz lőszerraktárakat, rongáljanak meg katonai vasútvonalakat. Mindezt kiberképességgel (pl. hackerek) is megtámogatnák. Ezt a tevékenységet Ukrajna már évek óta folytatja Oroszországon belül többé-kevésbé sikeresen. Jönnének a markáns diplomáciai lépések (pl. nagykövetségek bezárása és diplomaták kiutasítása) és újabb szankciók (Oroszországgal való kereskedelem totális leállítása), de erősen kétséges, ezekkel a dolgokkal lehetne-e még bármilyen nyomást gyakorolni Oroszországra.

(pl. nagykövetségek bezárása és diplomaták kiutasítása) és (Oroszországgal való kereskedelem totális leállítása), de erősen kétséges, ezekkel a dolgokkal lehetne-e még bármilyen nyomást gyakorolni Oroszországra. Még több pénz megy majd el fegyverkezésre, Európa védelmi képességének fejlesztésére, hadiipari beruházások folytatására.

Megállítják, elrettentik-e majd ezek az intézkedések az oroszoknak dolgozó szabotőröket?



Egészen biztosan nem.

Ugyanakkor Európa nem teheti azt meg, hogy nem reagál semmit a kialakult helyzetre, ha bebizonyosodik, hogy tényleg Moszkva áll a háttérben. Mindennek ismeretében sajnos fel kell készülnünk arra, hogy amíg háború van Ukrajnában (sőt, jó eséllyel utána is), az ilyen, polgári közlekedési infrastruktúrát, energiaellátást és közbiztonságot veszélyeztető szabotázsakciók nemhogy nem állnak le, de fokozódni fognak.

