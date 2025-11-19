Friedrich Merz vérig sértette a világ egyik legnagyobb országát – Egyenesen az elnök küldött csattanós választ

Merz egy berlini kereskedelmi konferencián dicsérte Németországot, de tette mindezt úgy, hogy pár nappal korábban tett brazíliai látogatását hozta fel negatív példaként.
A világ egyik legszebb országában élünk. Múlt héten megkérdeztem néhány újságírót, akik velem voltak Brazíliában: Melyikük szeretne itt maradni? Senki sem emelte fel a kezét. Mindannyian boldogok voltak, hogy mindenekelőtt innen tértünk vissza Németországba
– mondta a német kancellár.
Megszólalása rögtön eljutott Brazíliába, ahol az Amazonas torkolatánál található Belém polgármestere és a körülötte fekvő Pará állam kormányzója mellett Lula da Silva elnök is elítélte Merz szavait.
El kellett volna mennie táncolni Parába. Meg kellett volna kóstolnia a parái konyhát. Mert rájött volna, hogy Berlin nem kínálja neki 10 százalékát sem annak a minőségnek, amit Pará állam kínál
– mondta a brazil államfő, utalva a német konyha minőségére.
Eduardo Paes, Rio de Janeiro polgármestere egy X-bejegyzésében tovább ment, és egyenesen „nácinak” nevezte Merzet – igaz, a posztot később törölte.
Címlapkép: Friedrich Merz és Lula da Silva itt még barátságosan fog kezet a COP30 klímacsúcson a brazíliai Belémben 2025. november 7-én. Forrás:Dado Galdeiri/Bloomberg via Getty Images
