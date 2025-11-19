  • Megjelenítés
Friedrich Merz vérig sértette a világ egyik legnagyobb országát – Egyenesen az elnök küldött csattanós választ
Globál

Friedrich Merz vérig sértette a világ egyik legnagyobb országát – Egyenesen az elnök küldött csattanós választ

Portfolio
Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök visszavágott Friedrich Merz német kancellárnak, aki brazíliai útja után lekicsinylő kijelentéseket tett az országról és Belém városáról, ahol az idei klímacsúcsot tartották – írja a Politico.

Merz egy berlini kereskedelmi konferencián dicsérte Németországot, de tette mindezt úgy, hogy pár nappal korábban tett brazíliai látogatását hozta fel negatív példaként.

A világ egyik legszebb országában élünk. Múlt héten megkérdeztem néhány újságírót, akik velem voltak Brazíliában: Melyikük szeretne itt maradni? Senki sem emelte fel a kezét. Mindannyian boldogok voltak, hogy mindenekelőtt innen tértünk vissza Németországba

– mondta a német kancellár.

Megszólalása rögtön eljutott Brazíliába, ahol az Amazonas torkolatánál található Belém polgármestere és a körülötte fekvő Pará állam kormányzója mellett Lula da Silva elnök is elítélte Merz szavait.

Még több Globál

Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Orosz dróntámadás miatt veszélybe került NATO „keleti bástyájának” légtere: felszálltak az F-16-osok és az Eurofighterek

Szorul a hurok: a korrupciós botrány Zelenszkij legfontosabb emberét is elsodorhatja, minden borulhat Ukrajnában

El kellett volna mennie táncolni Parába. Meg kellett volna kóstolnia a parái konyhát. Mert rájött volna, hogy Berlin nem kínálja neki 10 százalékát sem annak a minőségnek, amit Pará állam kínál

– mondta a brazil államfő, utalva a német konyha minőségére.

Eduardo Paes, Rio de Janeiro polgármestere egy X-bejegyzésében tovább ment, és egyenesen „nácinak” nevezte Merzet – igaz, a posztot később törölte.

Címlapkép: Friedrich Merz és Lula da Silva itt még barátságosan fog kezet a COP30 klímacsúcson a brazíliai Belémben 2025. november 7-én. Forrás:Dado Galdeiri/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Adat- és folyamatautomatizálás

Az adat-előkészítési, tisztítási és átalakítási folyamatok szinte minden vállalatnál jelen vannak, mégis gyakran manuális munkára, Excel-műveletekre és ismétlődő lépésekre épülnek.

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Összeomlás fenyegeti az ukrán erőket, felmerült Zelenszkij lecserélése – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Hírszerzési tiszt: ez annyira súlyos, mintha atombombát dobtak volna Ukrajnára
Odacsap Trump az oroszoknak, elesett Donyeck védőbástyája - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility