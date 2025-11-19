  • Megjelenítés
Orosz dróntámadás miatt veszélybe került NATO „keleti bástyájának” légtere: felszálltak az F-16-osok és az Eurofighterek
Orosz dróntámadás miatt veszélybe került NATO „keleti bástyájának” légtere: felszálltak az F-16-osok és az Eurofighterek

Portfolio
Orosz drón hatolt be Románia légterébe az Ukrajna elleni éjszakai támadás során, amire vadászgépek felszállásával reagáltak a román hatóságok - tudósított a RBK.

A román Védelmi Minisztérium közleménye szerint egy orosz drón mintegy 8 kilométerre berepült a román légtérbe az Ukrajna ellen intézett összehangolt támadás során. Az incidens miatt F-16-os és Eurofighter vadászgépeket riasztottak. November 18-19. éjszakáján, 00:25-kor két német Eurofighter Typhoon vadászgép szállt fel a Mihail Kogălniceanu légibázisról, hogy ellenőrizzék a légteret az ukrán határ mentén az orosz támadások miatt.

00:20-kor Ro-Alert értesítést küldtek ki, és néhány percen belül egy drón jelét észlelték, amely körülbelül 8 kilométerre behatolt a román nemzeti légtérbe Vilkove térségéből Kilia irányába, ahol eltűnt a radarokról

- közölte a román Védelmi Minisztérium. A drónt mintegy 12 percig követték a radarok.

Az Eurofighter vadászgépek 01:50-kor, míg a román légierő F-16-os vadászgépei 02:30 körül tértek vissza a bázisra. Szakértői csapatok állnak készen a drón utáni terepkutatás megkezdésére. Az orosz erők november 19-én éjszaka összehangolt rakétatámadást hajtottak végre Ukrajna ellen, amelynek során Ternopilt is támadás érte. Több emeletes épület megrongálódott vagy részben megsemmisült, a mentési műveletek folyamatban vannak.

Az orosz erők energetikai infrastruktúrát is támadtak az Ivano-Frankivszki régióban, ahol sérülésekről számoltak be. A Lvivi régióban is károk keletkeztek egy energetikai létesítményben, és tűz is keletkezett. Harkivban a november 19-i éjszakai orosz támadás után reggelre már 46 ember sérült meg. Tizenhat többemeletes épület, egy iskola, egy mentőállomás és más létesítmények megrongálódtak, egy szupermarket pedig megsemmisült.

Címlapkép forrása: Europa Press 2024 via Getty Images

