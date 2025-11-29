Katonai puccs rázta meg a drogbárók uralta államot – Lehet, hogy csak egy trükkös színjátékot látunk?

Három nappal az elnökválasztás után, amikor még a győztes személyét sem hirdették ki, katonai puccs történt a kis nyugat-afrikai országban, Bissau-Guineában. A nemzetközi kábítószer-kereskedelem egyik fő elosztóközpontját függetlenségének fél évszázada során már számos puccs és puccskísérlet sújtotta. Bár az elnököt a katonai vezetés elmozdította hivatalából, majd a szomszédos Szenegálba menekült, ellenzéki kihívója szerint az államfő csak színjátékot rendezett az államcsínnyel, hogy a számára vesztes választás után trükkös módon térjen vissza a hatalomba.

Narkóállam?

Katonai puccs történt szerdán a Nyugat-Afrikában, az Atlanti-óceán pártján fekvő Bissau-Guineában, alig pár nappal a vasárnap tartott elnökválasztás után, illetve egy nappal azelőtt, hogy kihirdették volna a választás végeredményét. Csütörtökön a katonai vezetés ideiglenes elnökké választotta a hadsereg vezérkari főnökét, Horta Inta-A Na Man tábornokot, aki ígérete szerint 12 hónapig marad hivatalában.

Bissau-Guinea területe 36 ezer km², ami nagyjából a Dunántúl területének felel meg, lakossága 2 millió fő. Mivel a népességnövekedés relatíve nagy, a születéskor várható élettartam viszont alacsony, a legtöbb afrikai országhoz hasonlóan itt is nagy a fiatal lakosság aránya. Az egykori portugál gyarmat, amely 1974-ben nyerte el függetlenségét, még afrikai viszonyok között is szegénynek és fejletlen államnak számít: jelentős ásványi kincsei nincsenek, a lakosság nagy része mezőgazdaságból és halászatból él.

Az utóbbi években Bissau-Guinea a kábítószer-kereskedelem egyik fellegvárává vált, itt rakodják ugyanis át a Latin-Amerikából Európába tartó drogszállítmányokat.

A drogkereskedelemből a szegény országban néhányan nagyon meggazdagodtak, ezek a drogbárók pedig jelentős politikai befolyást is szereztek. A kábítószer-kereskedelem az államigazgatást és a hadsereget is átjárja: utóbbira jó példa, hogy a bissau-guineai haditengerészet egykori vezetőjét, Bubo Na Tchuto admirálist az Egyesült Államok egy művelet keretében 2013-ban elfogta, majd 2016-ban négyéves börtönbüntetésre ítélte kábítószer behozatalára irányuló összeesküvés miatt.

Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) először 2008-ban hívta fel a figyelmet arra, hogy Bissau-Guinea „narkóállammá” válhat. A helyzet azóta csak rosszabb lett, különösen a most leváltott elnök, Umaro Sissoco Embaló 2020 óta tartó uralma alatt. Az nem világos, hogy a mostani katonai puccshoz köze lehetett-e a drogkereskedelemnek. A puccsisták mindenesetre azzal indokolták a hatalomátvétel szükségességét, hogy felfedeztek egy titkos tervet, amely a választások eredményének manipulálására irányult, és amelynek egy „jól ismert drogbáró” is az egyik kitervelője volt.

A sokadik államcsíny

Az 1974-es függetlenedés óta összesen hét puccs vagy puccskísérlet történt az országban, ebből csak három Embaló elnöksége alatt. Az első még 2022 februárjában volt, a következő 2023 novemberében. Az utóbbit követően az államfő feloszlatta a parlamentet, amelyben pártja kisebbségben volt, és azóta is rendeletekkel kormányoz. A legutóbbi puccskísérlet ellene éppen idén októberben történt, ezt követte a novemberi sikeres puccs.

Nyugat-Afrikában az elmúlt években egymást követik a katonai puccsok. Bissau-Guinea szomszédjában, Guineában 2021-ben történt katonai hatalomátvétel. Maliban és Burkina Fasóban 2022-ben történt katonai puccs, míg Nigerben 2023-ban. Ha a tágabb kontinenst nézzük, Szudánban 2021-ben volt katonai államcsíny, Gabonban 2023-ban, míg Madagaszkáron idén októberben. A nemzetközi sajtóban már elterjedt a „puccsövezet” (coup belt) elnevezés, amely Fekete-Afrika északi sávját jelenti az Atlanti-óceántól a Vörös-tengerig.

Mivel csütörtökön derült volna ki az elnökválasztás végeredménye, de közbejött a szerdai államcsíny, így nem tudni, ki nyerte végül a voksolást. Mindenesetre mind Embaló, mind legfőbb kihívója, az ellenzéki Fernando Dias da Costa magát nyilvánította ki a győztesnek. Amennyiben valóban Embaló győzött volna, három évtized után az első államfő lett volna, akit másodszorra is megválasztanak.

Szerdán azonban megtörtént a katonai puccs: lövöldözések hallatszottak az elnöki palotában és más helyszíneken, az utcán menekülő embereket rögzítettek a kamerák. Nem sokkal később a katonai vezetés már meg is jelent az állami televízióban, és kijelentették, hogy elmozdították az elnököt, lezárták a légteret és a határokat, illetve kijárási tilalmat rendeltek el. A korlátozó intézkedéseket azonban másnap már vissza is vonták.

Embaló előbb a katonák fogságába került, de csütörtökön repülőgéppel a szomszédos Szenegálba távozott. Választási ellenfelének, Diasnak elmondása szerint sikerült elmenekülnie a puccsisták elől, és nyilvánosan elítélte az államcsínyt.

Az ellenzéki politikus szerint a katonai puccs valójában Embaló műve volt, aki szerinte elvesztette a választást, így akart kerülőúton hatalomban maradni.

Az ellenzéki teóriát erősíti, hogy Horta Inta-A Na Man tábornok az elnök közeli emberének számított. Vagyis az ellenzék véleménye szerint csak színjátékról van szó, és a külföldre „menekült” elnök hamarosan a katonai junta élén térhet vissza a hatalomba.

A katonai puccs kapcsán valóban sok minden rejtélybe burkolózik, és talán az elkövetkező napok-hetek fogják megmutatni, hogy valóban egy cseles hatalomátmentési kísérletről van szó, vagy valódi államcsíny történt. A független Bissau-Guinea történetét nézve egyik forgatókönyv sem okozna meglepést.

Címlapkép forrása: AA Video/Anadolu via Getty Images