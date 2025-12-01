Agresszív fellépés jöhet a NATO részéről Moszkva ellen? – "Megelőző csapásról" beszél a katonai vezető

A szövetség legmagasabb rangú katonai vezetője, az olasz Giuseppe Cavo Dragone tengernagy a Financial Timesnak azt nyilatkozta: a nyugati védelmi szövetség azt vizsgálja,
miként léphet határozottabban fel Moszkva hibrid hadviselésével szemben.
Mindennel foglalkozunk... A kibertérben jelenleg inkább reaktívak vagyunk. Agresszívebb, proaktív megközelítésen gondolkodunk a reaktív helyett
- mondta a NATO Katonai Bizottságának elnöke.
Az utóbbi időben Európát számos, részben Oroszországhoz köthető hibrid akció érte – a Balti-tengeri kábelek megrongálásától a kontinens-szerte zajló kibertámadásokig. Több diplomata, főként a kelet-európai országokból, azt sürgeti, hogy a NATO lépjen túl a puszta reagáláson, és csapjon vissza. Ez leginkább a kibertérben kivitelezhető, ahol sok tagállam rendelkezik offenzív képességekkel. Szabotázs vagy drónbehatolások esetén ez jóval nehezebb.
Dragone szerint a "megelőző csapás" is értelmezhető "védelmi cselekedetként", ugyanakkor ez távol áll a szövetség megszokott gondolkodásmódjától és működésétől.
Hozzátette:
A partnerünk agresszivitásához képest agresszívebbnek lenni opció lehet. Felmerülnek jogi és hatásköri kérdések, illetve hogy ki hajtja végre.
A NATO a Baltic Sentry művelet keretében eddig sikereket könyvelhet el: hajók, repülőgépek és haditengerészeti drónok járőröznek a Balti-tengeren, és azóta nem ismétlődtek meg a 2023-2024-es kábelrongálások, amelyeket a nyugati szankciók megkerülésére szolgáló orosz "árnyékflottával" hoztak összeefüggésbe.
A Baltic Sentry kezdete óta nem történt semmi. Ez azt jelenti, hogy az elrettentés működik
- jelentette ki Dragone.
Egy balti diplomata a Financial Timesnak úgy fogalmazott:
Ha továbbra is csak reagálunk, azzal arra ösztönözzük Oroszországot, hogy újra és újra próbálkozzon, és ártson nekünk. A hibrid hadviselés aszimmetrikus: nekik olcsó, nekünk drága. Találékonynak kell lennünk.
Az aggodalmak ugyanakkor nem szűntek meg. Egy finn bíróság pár hete ejtette a vádat az Eagle S nevű, az orosz árnyékflottához tartozó hajó legénysége ellen – a gyanú szerint ez a hajó több víz alatti áram- és adatkábelt vágott el –, arra hivatkozva, hogy a feltételezett szabotázs nem finn vizeken történt.
Arra a kérdésre, hogy ez kvázi szabad kezet ad-e az orosz hajóknak a nemzetközi vizeken, Elina Valtonen finn külügyminiszter azt mondta: "Igen, és ez probléma." Hozzátette: a határozottabb fellépés "napirenden van", de szerinte eddig nem volt szükséges.
Lépjünk hátrébb, elemezzük, mit akar az agresszor. Ne essünk pánikba. Van saját forgatókönyvünk, és bízzunk benne, mert meglehetősen robusztus
- fejtette ki Valtonen.
Dragone elismerte, hogy a NATO és tagállamai "sokkal több korlát között mozognak, mint az ellenfelünk" – etikai, jogi és hatásköri okokból.
Ez probléma. Nem mondom, hogy ez vesztes pozíció, de nehezebb, mint az ellenfelünké.
Hangsúlyozta: a kulcskérdés az elrettentés.
"Hogy ezt megtorlással vagy megelőző csapással érjük el, azt alaposan elemeznünk kell, mert a jövőben még nagyobb lehet a nyomás ezen a téren" - firtatta a NATO Katonai Bizottságának vezetője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Óriásit kaszált a háborúkon a hadiipar: rekorddöntő évet zártak a fegyvergyártó óriások
A valaha volt legtöbb bevételt könyvelték el.
Agresszív fellépés jöhet a NATO részéről Moszkva ellen? – "Megelőző csapásról" beszél a katonai vezető
Nem elég a puszta reagálás az elrettentéshez.
Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa
Sokasodnak a vészjósló jelek.
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
A következő körben Moszkvába megy az amerikai delegáció
Tesztelni vitték az ukránok az új fegyverüket, szempillantás alatt lett éles a helyzet
Ezt nem látták jönni, szó szerint.
Történelmi fordulat: a Vatikán vezetője nyíltan kimondta, mit kell tennie Izraelnek a béke érdekében
A pápa első külföldi útja a Közel-Keletre vezetett.
Nem kíméli a természet a világ egyik legnépesebb országát - Százak haltak meg két hét alatt
Sok embert még mindig keresnek.
Tízezre vonultak utcára a kedvelt turistaközpontban - A kormány lemondását követelik
Nyár óta viszonylagos nyugalom volt, most újra beindultak a tiltakozások.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!