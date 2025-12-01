  • Megjelenítés
Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot
Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot

A japán védelmi cégek eladásai 40%-kal nőttek 2024-ben, miközben Tokió a halálos védelmi eszközök exportjának további liberalizálását tervezi - írta meg a Japan Times.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) vasárnap közzétett kutatása szerint a világ 100 legnagyobb fegyvergyártó vállalatának bevétele rekordot jelentő 679 milliárd dollárra emelkedett 2024-ben, ami 5,9%-os növekedést jelent 2023-hoz képest. Az öt japán vállalat a rangsorban – a Mitsubishi Heavy Industries, a Kawasaki Heavy Industries, a Fujitsu, a Mitsubishi Electric és a NEC – összesen 13,3 milliárd dolláros fegyverértékesítési bevételt ért el, ami 40%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A dél-koreai vállalatok is jelentős, 31%-os növekedést könyvelhettek el, 14,1 milliárd dolláros bevétellel. Ezzel szemben az ázsiai és óceániai régió volt az egyetlen, ahol összességében csökkentek a fegyverértékesítések, elsősorban a kínai vállalatok 10%-os visszaesése miatt. A SIPRI szerint a kínai visszaesés hátterében korrupciós vádak állnak, amelyek miatt

számos fegyverbeszerzési szerződést elhalasztottak vagy töröltek 2024-ben.

Ez bizonytalanságot okoz Kína katonai modernizációs törekvéseinek megvalósításában.

Japán az utóbbi években jelentősen növelte védelmi költségvetését és lazított a védelmi iparát korlátozó szabályokon, válaszul a második világháború óta "legsúlyosabb és legösszetettebb biztonsági környezetre". Takaicsi Szanae miniszterelnök kormánya alatt további változások várhatók. A kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) és a Japán Innovációs Párt megállapodott, hogy dolgoznak

a halálos védelmi eszközök átadását tiltó szabályok eltörlésén, és intézkedéseket hoznak az ország védelmi ipari bázisának megerősítésére.

Az LDP jelenleg a védelmi felszerelések átadására vonatkozó "Három Alapelv" módosításán dolgozik, amely jelenleg csak öt kategóriában – mentés, szállítás, megfigyelés, ellenőrzés és aknamentesítés – engedélyezi az exportot. A párt jövő tavaszra tervezi ajánlásának elkészítését a kormány számára. Japán augusztusban jelentős sikert ért el a csúcstechnológiájú Mogami-osztályú hadihajók Ausztráliának történő felajánlásával, amit a védelmi tisztviselők "modellértékű" esetnek tekintenek a jövőbeni teljes katonai rendszerek exportjához.

A Fülöp-szigetek várhatóan hamarosan dönt a használt Abukuma-osztályú hadihajók Japántól való beszerzéséről, emellett érdeklődik további nyugalmazott TC-90 repülőgépek és egy felszín-levegő rakétarendszer iránt is. Japán párhuzamosan tárgyal Indonéziával fejlett fregattok közös fejlesztéséről és gyártásáról, a délkelet-ázsiai ország érdeklődést mutat a továbbfejlesztett Mogami-osztályú fregattok iránt. Az elemzők szerint azonban továbbra is komoly belföldi kihívások maradnak, beleértve a kutatóközpontok vonakodását a biztonsági és védelmi technológiákkal kapcsolatos kutatás-fejlesztési projektekben való részvételtől. A kormány ígéretet tett az üzleti szféra, a kormány és a tudományos élet közötti együttműködés jobb ösztönzésére.

