Mintha egy sci-fiből gördült volna elő az ázsiai hatalom új harckocsija – Bemutatkozott a K3
Globál

Mintha egy sci-fiből gördült volna elő az ázsiai hatalom új harckocsija – Bemutatkozott a K3

A dél-koreai Hyundai Rotem új látványterveket tett közzé a futurisztikus K3 általános harckocsiról. A tervek szerint másfél évtizeden belül teljes rendszeresítésre kerülő páncélos a vállalat által közölt információk alapján már-már tényleg tudományos-fantasztikumba illő képességekkel fog rendelkezni: lopakodik, mesterséges intelligenciát használ, de még el is vezeti magát. Nézzük, mit is vár Szöul az új harckocsitól.

A K3 MBT (Main Battle Tank – Általános Harckocsi) a laikusok szemében sci-fibe illő küllemével hívta fel magára a figyelmet – arra, hogy miért ilyen, mindjárt ki is térünk -, az igazán forradalmi újítást viszont a páncélos üzemanyagtankjában kell majd keresni, pontosabban annak hiányában.

Ha a Hyundai Rotemnél minden a tervek szerint alakul, akkor ugyanis

a K3 lehet a világ első teljesen hidrogéncellák által hajtott harcjárműve.

A hidrogénüzemű páncélosnak papíron számtalan előnye van a napjainkan használt folyékony üzemanyagos járművekkel szemben: egy „tankolással” is jóval nagyobb hatótávolságra tehetnek szert, környezetbarátabb (bár ez a gyakorlatban inkább promóciós célt szolgál, mintsem valós harctéri előny), alacsonyabb a karbantartási igénye, ráadásul tényleg lopakodóvá teheti a tankot.

A hidrogénüzemű járművek ugyanis nemcsak jóval halkabbak, de nagyságrendekkel kevesebb hőt is termelnek,

így a modern fegyveres erőknél napjainkban sztenderd felszerelésnek számító infrakamerák nehezebben szúrják ki őket. Ehhez jön még hozzá a fentebb említett „szögletes” kialakítás, aminek a lényege az, hogy megnehezítse a rádiólokátoros bemérést. A látványtervek alapján a K3 összes „kiálló” alkatrésze speciális borítást kap, bár érdemes megjegyezni, hogy a szárazföldi járművek esetében a radaros befogás relatíve ritka.

A dél-koreai tank 130 mm-es sima csövű harckocsiágyúját elméletileg már nyáron letesztelték, a napjainkban elterjedt fegyvereknél nagyobb tűzerővel rendelkező fő löveg mellett a tank tornyán egy távirányítású fegyverállvány is helyet fog kapni. Bár konkrét információk nincsenek arról, hogy ebbe az állványba miket lehet beszerelni, komoly bizonyossággal állítható, hogy automata gránátvetőkhöz, valamint nehézgéppuskákhoz tervezték a rendszert, jó eséllyel inkább az utóbbiakhoz, ugyanis a hasonló rendszerek lényege már sokkal inkább a légi célpontok – elsősorban drónok – megsemmisítése, mintsem a gyalogság, vagy páncélozatlan járművek elleni harc. Erre a célra valószínűleg kapni fog a tank egy lövegcsővel párhuzamosan beépített géppuskát is.

Védettség szempontjából jó eséllyel a világ egyik legkomolyabb MBT-jét alkotja éppen meg a távol-keleti hatalom, ugyanis már a jelenleg szolgálatban álló K2-es harckocsi kompozitpáncélzata is nagyon magas színvonalat képvisel, ráadásul sokkal könnyebb, mint a piacon fellelhető más tankok „irhája”. A K3 természetesen a modern követelményeknek megfelelően egy sor aktív védelmi rendszerrel is el lesz látva: a drónokat „lekapcsoló” elektronikus zavaróberendezés, illetve a jármű felé tartó lövedékeket lelövő védelmi rendszer adottnak tekinthető, de mivel a promóciós anyagok fejlett AI rendszerekről is írnak, valószínűleg veszély-előrejelző rendszereket is kap majd a páncélos, melyek megmondják, hogy honnan és mivel lőttek rá.

Polish_army_K2_Black_Panther_MBT_2
A lengyel hadsereg K2 Black Pantherje gyakorlaton. A koreai páncélos jó tíz tonnával könnyebb az amerikai M1A2 Abrams SepV3-as verziójánál. Forrás: Wikimedia Commons

A három fős kezelőszemélyzet (vezető, lövész, parancsnok) a páncéltesten belül kialakított, külön páncélzattal ellátott kapszulában fog helyet foglalni, így a túlélési esélyeik akkor is relatíve magasak maradnak, ha a tankot egyébként kilövik. A távirányítású, öntöltő torony lőszerkészlete el van különítve a személyzettől, a lőszertároló minden bizonnyal a napjainkban is használt nyugati tankokhoz hasonlóan úgy van kialakítva, hogy egy találat esetén kifelé robbanjon fel.

A K3 pontos teljesítményéről természetesen még nincsenek információk, hiszen kész prototípus sincs a járműből, de a Hyundai Rotem az elmúlt években kifejezetten magas minőségű fegyvereket dobott piacra,

ha tartani tudják magukat a tervekhez, akkor egy félelmetes páncélossal gazdagodhat Szöül arzenálja.

A dél-koreaiak a tervek szerint először egy hibrid verziót fognak gyártani a páncélosból, a teljesen hidrogénmeghajtású tankok 2040-ben gördülhetnek le a gyártósorról.

Címlapkép: a K3 látványterve. A címlapkép forrása: Defense Acquisition Program Administration via Wikimedia Commons

