Moszkva bejelentette az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb győzelmét, de van ezzel egy kis gond

Az orosz elnök meglátogatta a katonai parancsnokságot, ahol a hadsereg friss, két nagy sikeréről is beszámoltak neki.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin november 30-án látogatott el legfőbb katonai parancsnokságra. Itt beszámoltak számára az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről, többek között két fontos erődváros, Vovcsanszk és Pokrovszk elfoglalásáról. Az elmondások szerint ezekről a sikerekről maga Valerij Geraszimov vezérkari főnök adott tájékoztatást az orosz elnöknek.

Az ukrán hatóságok ezt a jelentést egyáltalán nem ismerik el. Korábban, november 20-án Kupjanszk elfoglalását jelentették be hasonlóképpen, erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt: szerinte szinte az összes orosz támadót eltávolították a városból. Mindez azért is fontos fejlemény, mivel a moszkvai jelentések arról szóltak, hogy „15 ukrán zászlóaljat” kerítettek be az ostrom közben.

Ugyanakkor kétségtelenül intenzív harcok folynak magában Pokrovszkban és más irányokban is. Például erőink nagyobb sikereket értek el Kupjanszk irányában. Bár Oroszország azt állítja, hogy elfoglalta Kupjanszkot, a valóságban szinte mindegyiküket eltávolítottuk a városból

– hangsúlyozta Zelenszkij.

Az ukrán elnök Vovcsanszkról nem beszélt, ugyanakkor kiemelte, hogy Pokrovszkban továbbra is zajlanak a harcok. Mindez nagyjából egybecseng a legtöbb jelentéssel, amelyek elismerik, hogy az oroszok területeket szereztek, de megjegyezték, hogy a település nagy része inkább szürke zónának számít.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images