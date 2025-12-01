Moszkva bejelentette az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb győzelmét, de van ezzel egy kis gond

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Vlagyimir Putyin november 30-án látogatott el legfőbb katonai parancsnokságra. Itt beszámoltak számára az orosz-ukrán háború legfrissebb fejleményeiről, többek között két fontos erődváros, Vovcsanszk és Pokrovszk elfoglalásáról. Az elmondások szerint ezekről a sikerekről maga Valerij Geraszimov vezérkari főnök adott tájékoztatást az orosz elnöknek.
Az ukrán hatóságok ezt a jelentést egyáltalán nem ismerik el. Korábban, november 20-án Kupjanszk elfoglalását jelentették be hasonlóképpen, erről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is megszólalt: szerinte szinte az összes orosz támadót eltávolították a városból. Mindez azért is fontos fejlemény, mivel a moszkvai jelentések arról szóltak, hogy „15 ukrán zászlóaljat” kerítettek be az ostrom közben.
Ugyanakkor kétségtelenül intenzív harcok folynak magában Pokrovszkban és más irányokban is. Például erőink nagyobb sikereket értek el Kupjanszk irányában. Bár Oroszország azt állítja, hogy elfoglalta Kupjanszkot, a valóságban szinte mindegyiküket eltávolítottuk a városból
– hangsúlyozta Zelenszkij.
Az ukrán elnök Vovcsanszkról nem beszélt, ugyanakkor kiemelte, hogy Pokrovszkban továbbra is zajlanak a harcok. Mindez nagyjából egybecseng a legtöbb jelentéssel, amelyek elismerik, hogy az oroszok területeket szereztek, de megjegyezték, hogy a település nagy része inkább szürke zónának számít.
Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
Kiderültek a részletek Donald Trump MRI-vizsgálatáról
Átfogó kivizsgálás.
Itt a nagy visszatérés: hamarosan a keleti hatalom fegyverei áraszthatják el a világot
Egyetlen év alatt hatalmas ugrás történt.
Soha nem látott szintre ugrott az ezüst ára!
Az arany is nagyot megy.
Kiderült, melyik két részvényt venné Elon Musk
A Teslán kívül, persze.
Hamarosan eldőlhet, hogy Putyin meg tudja-e tartani az egyik legfontosabb szövetségesét
Erre a találkozóra figyel a világ.
Nagyon furcsa jelenség zajlik a világ legfontosabb pénzügyi központjában: ez az egész várost átalakítja
Megoldódhat az egyik legfontosabb modern probléma.
Durva szigorítás lép életbe a reptereken
Itt a pótdíj.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!