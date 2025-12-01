Olyan lépésre készül Brüsszel, amit hosszú évtizedeken át torolna meg Putyin

Oroszország akár fél évszázadon át tartó pereskedést is kilátásba helyez, ha az Európai Unió a zárolt orosz szuverén eszközöket Ukrajnának nyújtandó hitelek fedezetéül használná
– mondta Andrej Kosztyin, az egyik legbefolyásosabb orosz bankár.
Az uniós vezetők az októberi csúcstalálkozón megpróbáltak megállapodni arról, hogy az Európában befagyasztott, mintegy 140 milliárd euró értékű orosz állami vagyont kölcsönként Kijev rendelkezésére bocsátják, de Belgium támogatását nem sikerült megszerezni.
A brüsszeli terv szerint az Európában zárolt orosz jegybanki eszközöket hitelként adnák Ukrajnának, amely az összeget védelmi célokra és a rendes költségvetési kiadások finanszírozására használhatná.
"A pénzünk zárolását illetően végső soron megvagyunk nélküle is. Az egyetlen gond, hogy ezt a pénzt háborúra, nem pedig békére használnák" – fogalmazott Kosztyin az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff moszkvai látogatása előtt. Hozzátette: "Kényelmes nemcsak mások kezével, hanem mások pénzével is háborút folytatni – ez Európában a legnagyobb ravaszság. De erre nincs mentség."
Kosztyin közölte, hogy
Oroszország válaszul az oroszországi európai befektetők vagyonát foglalná le,
és hozzátette: még az ukrajnai béke megkötése után is "50 évnyi pereskedés" következhet.
Szerinte Oroszországnak aktívabban kellene perelnie az Európai Uniót, Belgiumot és az Eurocleart az eszközök ügyében orosz és nemzetközi bíróságokon, és felvetette egy kereset lehetőségét az ENSZ Nemzetközi Bíróságán is. Kosztyin nyitottabban viszonyult ahhoz az elképzeléshez, hogy az orosz szuverén eszközöket egy szélesebb körű, Ukrajnában a békét célzó megállapodás részeként osszák fel.
A sajtóban megjelent, amerikai támogatású béketerv egy korai változata szerint a befagyasztott forrásokból 100 milliárd dollárt Ukrajna újjáépítésébe fektetnének, a fennmaradó összeg egy részét pedig egy közös amerikai–orosz alapba irányítanák.
"Ha Oroszország beleegyezik és készen áll, akkor természetesen. Ez megállapodás kérdése" – mondta Kosztyin. Hozzátette, hogy Steve Witkoff moszkvai látogatása fontos; Oroszország kész engedményekre a tárgyalásokon, de a megállapodás időbe telik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
