Ősrégi Szu-25-ös csatarepülőgépekkel villantott nagyot a világ legsötétebb diktatúrája: egészen furcsa dolgok jelentek meg

2025. november 28-án, az Észak-koreai Néphadsereg Légierejének 80. évfordulóján tartott ünnepségen új fegyverkonfiguráció tűnt fel a bemutatott Szu-25-ös vadászgépeken. A repülőgépek több precíziós siklóbombával és rövid hatótávolságú levegő-levegő rakétákkal is fel voltak szerelve. Ez a konfiguráció arra utal, hogy Észak-Korea az eredetileg közvetlen légi támogatásra tervezett platformot nagy hatótávolságú csapásmérő eszközzé alakítja át.
A bemutatón Kim Dzsongun „új stratégiai katonai eszközöket” és „új küldetéseket” ígért a légierő számára, ami azt sugallja, hogy a levegőből indított precíziós csapásmérés Phenjan elrettentési stratégiájának részévé válik. A Korea JoongAng Daily beszámolója szerint ez az első alkalom, hogy nagy hatótávolságú levegő-föld rakétát integráltak észak-koreai harci repülőgépre. A Szu-25-ös bal szárnyán egy komplex fegyverrendszer látható: egy nagyméretű cirkálórakéta a belső függesztőponton, amely
kialakításában a francia-brit Storm Shadow és a Dél-Korea által is használt német Taurus KEPD 350 rakétákra emlékeztet.
North Korea’s Su-25 Jets Reveal Indigenous Taurus-Style Cruise Missile and New Precision Munitions pic.twitter.com/DTwEsMKoDA https://t.co/DTwEsMKoDA— Army Recognition (@ArmyRecognition) December 1, 2025
Ettől kifelé három függesztőponton egyenként három kompakt precíziós siklóbomba vagy Hellfire-osztályú rakéta található, összesen kilenc kisebb fegyver csak ezen a szárnyon. A dél-koreai hírszerzés szerint a bemutatott technológia európai ipari létesítmények elleni kibertámadások során szerzett információkon alapul. Ha ez a fegyverzet a másik szárnyon is megismétlődik, akkor minden egyes Su-25-ös elméletileg két nagy hatótávolságú cirkálórakétát, akár tizennyolc kisebb irányított lövedéket és két önvédelmi rakétát hordozhat, ami messze meghaladja a típus eredeti szovjet tervezésű tűzerejét. A fejlesztés taktikai szempontból átalakítja a Szu-25-öst alacsony magasságú támogató repülőgépből sokoldalú, nagy távolságból támadó platformmá. A Taurus-típusú cirkálórakétával felszerelve a gép a dél-koreai légvédelem legsűrűbb rétegein túlról
indíthat csapásokat parancsnoki központok, légibázisok vagy kulcsfontosságú infrastruktúra ellen, akár több száz kilométer távolságból.
Stratégiai szempontból ez a fejlesztés megerősíti Kim Dzsongun üzenetét, miszerint a légierő központi pillére lesz mind a nukleáris, mind a hagyományos csapásmérő képességeknek. Eddig az észak-koreai precíziós csapásmérő képességekkel kapcsolatos aggodalmak elsősorban a ballisztikus és földi indítású cirkálórakétákra összpontosítottak. A harci repülőgépek felszerelése hazai gyártású Taurus-stílusú rakétákkal és kisméretű bombákkal olyan légi támadó vektort vezet be, amely váratlan irányokból közelíthet, kihasználhatja a terepviszonyokat, és összetett repülési útvonalakat hajthat végre. Ez új kihívásokat jelent Dél-Korea „Kill Chain” megelőző csapásmérő koncepciója és az USA-Dél-Korea-Japán integrált légvédelmi rendszere számára. Ugyanakkor semmit nem tudni arról, hogy a hangárban bemutatott ősrégi csatarepülőgépek a levegőben pontosan mire lehetnek képesek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Hristo Rusev/Getty Images
