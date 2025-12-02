A pápa szólt rá Donald Trumpra: „jobb lenne ezt nem megtenni”

Óva intette Donald Trump amerikai elnököt a katonai erő alkalmazásától Venezuelával szemben XIV. Leó pápa.

Leó pápa épp úton van haza a Közel-Keletről, Libanont és Törökországot látogatta meg. Repülés közben újságírói kérdésekre válaszolt: többek közt azt kérdezték meg, mit szól ahhoz, hogy úgy fest, Donald Trump elnök meg akarja támadni Venezuelát.

Jobb lenne inkább dialúgust keresni, talán nyomást gyakorolni, mondjuk gazdasági nyomást”

– mondta Leó pápa.

Úgy látja:

a katonai akciónál sokkal jobb eszközei vannak az Egyesült Államoknak, ha valóban Nicolas Maduro venezuelai elnök leváltását akarják elérni.

Arra is kitért, hogy szerinte nehéz kiigazodni azon, Trump pontosan mit akar Venezuelával, hiszen egyik pillanatban úgy tűnik, megindulhat a támadás a latin-amerikai ország ellen, másik pillanatban pedig telefonon beszélgetnek az elnökök.

