Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn erősítette meg, hogy Pokrovszk orosz kézre került. Az ukrán haderő eddig nem cáfolta ezt az értesülést.

A Donyeck megyei város, illetve a Harkiv megyében található Vovcsanszk és Kupjanszk kapcsán kedden közölt tájékoztatást az ukrán fegyveres erők vezérkara.

Az Ukrán Védelmi Erők egységei folytatják a védelmi műveleteket a frontvonal kihívást jelentő szektoraiban, különösen Pokrovszkban, Vovcsanszkban és Kupjanszkban. Az agresszor állam vezetésének dicsekvő nyilatkozatai ezen települések orosz hadsereg általi „elfoglalásáról” nem felelnek meg a valóságnak. Ez csupán a Kreml újabb kísérlete arra, hogy egy megrendezett „zászlóbontó” videót használjon fel propagandacélokra, a nemzetközi tárgyalások résztvevőinek befolyásolása érdekében

– írta a vezérkar.

Hozzátették, Pokrovszkban erőik továbbra is tartják a város északi részét a vasútvonal mentén, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek. Állításuk szerint felszámolták azt a csoportot is, amely a város területén kitette az orosz zászlót.

A védelmi erők további logisztikai útvonalakat szerveznek Pokrovszk és Mirnohrad térségében, hogy biztosítsák az összes szükséges utánpótlás szállítását az állásainkba

– írta a vezérkar.

A közlemény szerint Vovcsanszkban is „feszült” a helyzet, az oroszok próbálnak előrenyomulni, de az ukránok „rendíthetetlenül tartják állásaikat”, a zászlókat kitűző orosz katonákat pedig megölik.

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium által közreadott videóról készült kép, melyen orosz katonák láthatók nemzeti zászlóval a kezükben Pokrovszk városában. Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images