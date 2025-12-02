  • Megjelenítés
Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal
Globál

Kitűzték az oroszok a zászlójukat Pokrovszkban – Az ukrán vezérkar most elmondta, mi történt a megszálló katonákkal

Portfolio
Az ukrán vezérkar Telegram-oldalán tagadta azokat az orosz állításokat, melyek szerint az orosz erők elfoglalták volna Pokrovszk, Vovcsanszk és Kupjanszk településeket.

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn erősítette meg, hogy Pokrovszk orosz kézre került. Az ukrán haderő eddig nem cáfolta ezt az értesülést.

A Donyeck megyei város, illetve a Harkiv megyében található Vovcsanszk és Kupjanszk kapcsán kedden közölt tájékoztatást az ukrán fegyveres erők vezérkara.

Az Ukrán Védelmi Erők egységei folytatják a védelmi műveleteket a frontvonal kihívást jelentő szektoraiban, különösen Pokrovszkban, Vovcsanszkban és Kupjanszkban. Az agresszor állam vezetésének dicsekvő nyilatkozatai ezen települések orosz hadsereg általi „elfoglalásáról” nem felelnek meg a valóságnak. Ez csupán a Kreml újabb kísérlete arra, hogy egy megrendezett „zászlóbontó” videót használjon fel propagandacélokra, a nemzetközi tárgyalások résztvevőinek befolyásolása érdekében

– írta a vezérkar.

Hozzátették, Pokrovszkban erőik továbbra is tartják a város északi részét a vasútvonal mentén, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek. Állításuk szerint felszámolták azt a csoportot is, amely a város területén kitette az orosz zászlót.

A védelmi erők további logisztikai útvonalakat szerveznek Pokrovszk és Mirnohrad térségében, hogy biztosítsák az összes szükséges utánpótlás szállítását az állásainkba

– írta a vezérkar.

A közlemény szerint Vovcsanszkban is „feszült” a helyzet, az oroszok próbálnak előrenyomulni, de az ukránok „rendíthetetlenül tartják állásaikat”, a zászlókat kitűző orosz katonákat pedig megölik.

Bejelentette Putyin: Pokrovszk elesett, megyünk tovább

Címlapkép: Az orosz védelmi minisztérium által közreadott videóról készült kép, melyen orosz katonák láthatók nemzeti zászlóval a kezükben Pokrovszk városában. Russian Defense Ministry/Anadolu via Getty Images

