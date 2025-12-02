Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal

Freuding 2022-től a német védelmi minisztérium Ukrajnáért felelős részlegét vezette, majd idén októberben a Bundeswehr főfelügyelőjévé nevezték ki.

A The Atlanticban most megjelent riportcikk még akkor készült vele, amikor Ukrajnáért felelt.

Freuding a lapnak elmondta, míg korábban „éjjel-nappal” tudott SMS-t küldeni az amerikai védelmi tisztviselőknek, az utóbbi időben a kommunikáció washingtoni kollégáival

megszakadt, tényleg megszakadt.

Az altábornagy példának hozta, hogy Donald Trump kormányzata

semmilyen értesítést nem küldött Berlinnek arról, hogy felfüggeszti az Ukrajnába irányuló bizonyos fegyverszállítmányokat.

Freuding megjegyezte, az amerikai politikával kapcsolatos információkért kénytelen volt a washingtoni német nagykövetséget keresnie, ahol

van valaki, aki megpróbál találni valakit a Pentagonban.

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images