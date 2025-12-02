Súlyos állítást tett a német haderő vezetője: teljesen megszakadt a kapcsolat Washingtonnal

Freuding 2022-től a német védelmi minisztérium Ukrajnáért felelős részlegét vezette, majd idén októberben a Bundeswehr főfelügyelőjévé nevezték ki.
A The Atlanticban most megjelent riportcikk még akkor készült vele, amikor Ukrajnáért felelt.
Freuding a lapnak elmondta, míg korábban „éjjel-nappal” tudott SMS-t küldeni az amerikai védelmi tisztviselőknek, az utóbbi időben a kommunikáció washingtoni kollégáival
megszakadt, tényleg megszakadt.
Az altábornagy példának hozta, hogy Donald Trump kormányzata
semmilyen értesítést nem küldött Berlinnek arról, hogy felfüggeszti az Ukrajnába irányuló bizonyos fegyverszállítmányokat.
Freuding megjegyezte, az amerikai politikával kapcsolatos információkért kénytelen volt a washingtoni német nagykövetséget keresnie, ahol
van valaki, aki megpróbál találni valakit a Pentagonban.
Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images
Idén már fizetős lesz a parkolás a két ünnep között Budapesten
Változik a szabályozás.
Új képességet villantott Kína, újabb stratégiai szektort hódítana meg
Cél a teljes önellátás.
Megjelent a rendelet: ezekben a városokban lesz újabb rozsdaövezeti lakásprojekt
Budapest III. és XI. kerületeiben, illetve Pécsett lehet újabb barnamezős lakóingatlan-fejlesztés.
Európa drasztikus lépésre készül: nagyszabású programmal szabadulna meg a kínai csapdából
Nem akarják ugyanazt a hibát elkövetni, mint az energiával.
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Itt vannak a friss adatok.
Drámai pillanatok a Fekete-tengeren: így végződött a kamikazeakció
Már a harmadik hasonló eset történt a napokban.
Komoly csávában Putyin barátja: egyik napról a másikra két amerikai légibázis is megjelent a hátsókertjében
Öt hónapra kérte kölcsön Washington a repülőtereket.
Látványos szintet ért el az orosz hadsereg leépülése: elképesztő állapotok uralkodnak a csapatoknál
Mindegy mi történik, csak előre.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Áruhitel vagy személyi kölcsön: melyik éri meg jobban az ünnepek idején?
Az ünnepek közeledtével sokan új tévén, laptopon, háztartási gépen vagy okostelefonon gondolkodnak - és egyre gyakoribb, hogy ezekhez nem készpénzből, hanem részletfizetéssel szeretnének ho
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Nem csak a hírek mutatják, ami fontos - Miről gondolkoztak a világ vezető agytrösztjei 2025 októberében?
Az Összkép új kalandba kezd, kísérletként havi összefoglalót készítünk a világ vezető agytrösztjeinek munkáiból. Célunk, hogy áttekintsük a világ alakulásának fő trendjeit mélyebben
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!