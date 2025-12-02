  • Megjelenítés
Új képességet villantott Kína, újabb stratégiai szektort hódítana meg
Új képességet villantott Kína, újabb stratégiai szektort hódítana meg

Kína fontos mérföldkőhöz érkezett az energetikában: megkezdte működését az első olyan erőmű, amelyben teljesen hazai gyártású, korszerű gázturbina üzemel. A lépés jelentősen csökkentheti az ország függőségét a nyugati technológiáktól egy olyan időszakban, amikor világszerte akut turbinahiány alakult ki.

A kínai állami China Energy Investment Corp. hétfőn jelentette be, hogy üzembe helyezte az Anji Power Plant két nagy teljesítményű blokkját - számolt be a Bloomberg. Mindkét gázturbina körülbelül 400 megawatt kapacitással bír, és a konstrukciót eredetileg az amerikai GE Vernova fejlesztette. A technológiát a GE és a szintén állami Harbin Electric 2019-ben létrehozott vegyesvállalata honosította meg, amely évente akár tucatnyi turbina legyártását célozza teljes mértékben kínai komponensekből.

A mostani fejlesztés újabb lépés Kína évtizedes törekvése felé, hogy saját gázturbina-technológiát építsen ki, és csökkentse stratégiai függőségét az amerikai és európai gyártóktól. A világpiacon közben egyre nagyobb a nyomás: az adatközpontok rohamos terjedése világszerte felfutatta a keresletet a gázerőművek iránt, miközben a nagy gyártók kapacitása szűkös.

Kína idén elérheti a 150 gigawattos gázerőművi kapacitást, a szektor pedig már most 200 gigawattos célt jelölt ki 2030-ra.

A gázerőművek főként a keleti-parti tartományok gazdasági központjaiban válnak egyre fontosabbá, ahol a szárazföldi megújuló kapacitások további bővítése hálózati korlátokba ütközik. Qi Qin, a Centre for Research on Energy and Clean Air elemzője szerint a gáz szerepe tovább nőhet ott, ahol a nap- és szélerőművek korábban gyorsan terjeszkedtek.

A GE–Harbin együttműködés mellett több nagy kínai ipari szereplő is saját fejlesztésű turbinaprogramot futtat. A Dongfang Electric és a Shanghai Electric is felgyorsította gyártási kapacitásait, amivel Peking célja, hogy önellátó hazai gázturbina-ellátási láncot építsen ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

