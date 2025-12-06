Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Szivárognak az információk: megsemmisült egy ritka és titokzatos orosz vadászgép, de valami nem stimmel a történettel
Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (GUR) szerint december 4-én éjszaka a "Ghost" különleges egység hosszú hatótávolságú drónokkal megsemmisített egy MiG–29-es vadászgépet a Szevasztopol melletti Kacsa repülőtéren. Ha a hír igaz, ez lenne az első ilyen eset a 2022-ben indított orosz invázió kezdete óta. A közzétett felvételek alapján ráadásul egy nagyon ritka MiG-29KR (vagy kétüléses változata) veszhetett oda - jelentette a The War Zone.
Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott
Oroszország tengeri blokáddal válaszolhat az ukrán kikötőkből induló áruszállítmányokra az orosz tartályhajókat ért ukrán dróntámadások után, legalábbis erre számít Vaszilij Dandikin tartalékos kapitány - írta meg a mk.ru.
Videó: sorra veszíti el a kifutópályán a harci gépeit Oroszország, a légvédelem tehetetlen
Ukrajna Primari különítménye két hét alatt több orosz katonai célpontot semmisített meg a Krím-félszigeten, jelentősen gyengítve az orosz infrastruktúrát az ellenséges vonalak mögött. A támadásban egy újabb harci repülőgép is megsemmisült a földön, ez már a második kifutópályán elszenvedett veszteség egy hét leforgása alatt - írta a Defence Express.
Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre
Orosz száloptikás drónnal mértek csapást egy HIMARS rakéta-sorozatvetőre a herszoni régióban. Bár a rendszer egyértelműen nem több jó minőségű csalinál, egyes orosz milbloggerek ünneplik a tényt: nem pazaroltak el Iszkander-rakétákat.
Riadót fújtak a tudósok: a csernobili szarkofág már képtelen megakadályozni a sugárzást
Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát - jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta.
Puccsot szerveznek Moszkvában - Ötvenezer harcos várja a parancsot
Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor egykori hívei, akik uralmának megdöntése után elmenekültek az országból, jelenleg több millió dollárt juttatnak el több tízezer potenciális harcosnak, abban a reményben, hogy felkeléseket szítsanak az új kormány ellen, és visszaszerezzék elvesztett befolyásukat – derül ki a Reuters vizsgálatából.
Kiderült, milyen titkos fegyverrel látták el az ukrán vadászgépeket - Komoly veszélyt jelentenek Oroszország legveszélyesebb eszközeire
Ukrajna F–16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel szerelték fel, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek bevetését – köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszert. A frissített gépről készült fotót az Avia OFN Telegram-csatorna tette közzé december 4-én - írta az United24.
Tegnapi tudósításunk összefoglalója
- A francia nukleáris tengeralattjárókat őrző Ile Longue katonai bázis felett csütörtök este öt drónt észleltek, ami miatt a tengerészeti csendőrség és a tengerészgyalogosok drónelhárító rendszereket aktiváltak és figyelmeztető lövéseket adtak le. Európában hónapok óta egyre gyakoribbak a repülőtereket és katonai létesítményeket érintő drónészlelések, amelyek mögött több ország vezetői Oroszországot sejtik.
- Egy új dokumentum szerint Trump új nemzetbiztonsági stratégiája az „Amerika az első” elv alapján visszaállítaná az USA dominanciáját a nyugati féltekén a Monroe-doktrína modernizálásával, erősítené a katonai jelenlétet a Karib-térségben és az indo–csendes-óceáni régióban Kína feltartóztatására, miközben Európát civilizációs válsággal vádolja és irányváltást sürget, a stratégia egyszerre célozza a tajvani konfliktus megelőzését amerikai katonai fölénnyel, az ukrajnai háború gyors rendezését, valamint a NATO terheinek jelentős részét Európára hárítani, ami több európai államban aggodalmat és kritikát váltott ki.
- Putyin indiai látogatásán a felek egy 70 pontos együttműködési javaslatot fogadtak el, amely kiterjedt a gazdasági, energetikai, közlekedési, távol-keleti, sarkvidéki, valamint a nukleáris és űripari területekre. Az orosz elnök jelezte, hogy a szankciók ellenére továbbra is biztosítja India számára az üzemanyag-szállítmányokat, és kész támogatni az indiai hadsereg modernizálását. A találkozó végén Putyin meghívta Modit Oroszországba.
Tegnapi tudósításunkat itt olvashatják vissza:
Kísérteties a hasonlóság, az Nvidia legveszélyesebb korszaka kezdődik
Éleződik a verseny.
Történelmi felvásárláshoz történelmi méretű hitel dukál - Itt vannak a részletek a nagy amerikai fúzióról
Több bank is soha nem látott méretű hitelt nyújt.
Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott
Nem találnak megoldást a Fekete-tengeri problémákra.
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.
Videó: sorra veszíti el a kifutópályán a harci gépeit Oroszország, a légvédelem tehetetlen
Újabb áldozatot szedtek az ukránok.
Ez most a kérdés: hol van a tél, hol van a hóesés?
Javában az adventi időszakban vagyunk, mégis kicsi az esélye a havazásnak
Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre
Erre nem számítottak az ukrán erők.
Célkeresztben a külföldi tőkejövedelem: szigorít a NAV!
Látványosan szigorít a NAV a külföldi tőkejövedelmek ellenőrzésén: úgy tűnik, a korábban jellemzően szankciómentes támogató eljárások helyét átveszi a jogkövetési vizsgálat, amely m
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatal
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer használatos termékek ugyan megkönnyítik a mindennapokat, de közben hozzáj
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!