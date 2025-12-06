  • Megjelenítés
Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton
Globál

Sugárzásveszélyre figyelmeztetnek Csernobilban, puccsot szerveznek Moszkvában - Háborús híreink Ukrajnáról szombaton

Portfolio
A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) friss jelentése szerint megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát, vagyis a sugárzás megakadályozását. Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor egykori hívei szervezkednek Moszkvából, a céljuk, hogy felkeléseket szítsanak az új kormány ellen, és visszaszerezzék elvesztett befolyásukat. Állítólag már 50 ezernél is több harcost számlál a mozgalom. Oroszország tengeri blokáddal válaszolhat az ukrán kikötőkből induló áruszállítmányokra az orosz tartályhajókat ért ukrán dróntámadások után. Ez az akció azonban sok veszélyt rejt: Moszkva pontosan a növekvő veszteségek miatt vonult vissz a Fekete-tengerről.
Megosztás

Szivárognak az információk: megsemmisült egy ritka és titokzatos orosz vadászgép, de valami nem stimmel a történettel

Az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága (GUR) szerint december 4-én éjszaka a "Ghost" különleges egység hosszú hatótávolságú drónokkal megsemmisített egy MiG–29-es vadászgépet a Szevasztopol melletti Kacsa repülőtéren. Ha a hír igaz, ez lenne az első ilyen eset a 2022-ben indított orosz invázió kezdete óta. A közzétett felvételek alapján ráadásul egy nagyon ritka MiG-29KR (vagy kétüléses változata) veszhetett oda - jelentette a The War Zone.

Tovább a cikkhez
Szivárognak az információk: megsemmisült egy ritka és titokzatos orosz vadászgép, de valami nem stimmel a történettel
Megosztás

Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott

Oroszország tengeri blokáddal válaszolhat az ukrán kikötőkből induló áruszállítmányokra az orosz tartályhajókat ért ukrán dróntámadások után, legalábbis erre számít Vaszilij Dandikin tartalékos kapitány - írta meg a mk.ru.

Tovább a cikkhez
Olyan kétségbeesett lépésre készülhet Oroszország, amely egyszer már súlyos kudarcot vallott
Megosztás

Videó: sorra veszíti el a kifutópályán a harci gépeit Oroszország, a légvédelem tehetetlen

Ukrajna Primari különítménye két hét alatt több orosz katonai célpontot semmisített meg a Krím-félszigeten, jelentősen gyengítve az orosz infrastruktúrát az ellenséges vonalak mögött. A támadásban egy újabb harci repülőgép is megsemmisült a földön, ez már a második kifutópályán elszenvedett veszteség egy hét leforgása alatt - írta a Defence Express.

Tovább a cikkhez
Videó: sorra veszíti el a kifutópályán a harci gépeit Oroszország, a légvédelem tehetetlen
Megosztás

Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre

Orosz száloptikás drónnal mértek csapást egy HIMARS rakéta-sorozatvetőre a herszoni régióban. Bár a rendszer egyértelműen nem több jó minőségű csalinál, egyes orosz milbloggerek ünneplik a tényt: nem pazaroltak el Iszkander-rakétákat.

Tovább a cikkhez
Elképesztő eredményt ünnepelnek az oroszok – Különleges módon csaptak le a legendás HIMARS-sorozatvetőre
Megosztás

Riadót fújtak a tudósok: a csernobili szarkofág már képtelen megakadályozni a sugárzást

Megrongálódott a csernobili szarkofág a februári dróntámadást követően, így nem tudja ellátni elsődleges biztosági feladatát - jelentette be a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ). A támadással Ukrajna az orosz egységeket vádolta.

Tovább a cikkhez
Riadót fújtak a tudósok: a csernobili szarkofág már képtelen megakadályozni a sugárzást
Megosztás

Puccsot szerveznek Moszkvában - Ötvenezer harcos várja a parancsot

Bassár el-Aszad bukott szíriai diktátor egykori hívei, akik uralmának megdöntése után elmenekültek az országból, jelenleg több millió dollárt juttatnak el több tízezer potenciális harcosnak, abban a reményben, hogy felkeléseket szítsanak az új kormány ellen, és visszaszerezzék elvesztett befolyásukat – derül ki a Reuters vizsgálatából.

Tovább a cikkhez
Puccsot szerveznek Moszkvában - Ötvenezer harcos várja a parancsot
Megosztás

Kiderült, milyen titkos fegyverrel látták el az ukrán vadászgépeket - Komoly veszélyt jelentenek Oroszország legveszélyesebb eszközeire

Ukrajna F–16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel szerelték fel, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek bevetését – köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszert. A frissített gépről készült fotót az Avia OFN Telegram-csatorna tette közzé december 4-én - írta az United24.

Tovább a cikkhez
Kiderült, milyen titkos fegyverrel látták el az ukrán vadászgépeket - Komoly veszélyt jelentenek Oroszország legveszélyesebb eszközeire
Megosztás

Tegnapi tudósításunk összefoglalója

  • A francia nukleáris tengeralattjárókat őrző Ile Longue katonai bázis felett csütörtök este öt drónt észleltek, ami miatt a tengerészeti csendőrség és a tengerészgyalogosok drónelhárító rendszereket aktiváltak és figyelmeztető lövéseket adtak le. Európában hónapok óta egyre gyakoribbak a repülőtereket és katonai létesítményeket érintő drónészlelések, amelyek mögött több ország vezetői Oroszországot sejtik.
  • Egy új dokumentum szerint Trump új nemzetbiztonsági stratégiája az „Amerika az első” elv alapján visszaállítaná az USA dominanciáját a nyugati féltekén a Monroe-doktrína modernizálásával, erősítené a katonai jelenlétet a Karib-térségben és az indo–csendes-óceáni régióban Kína feltartóztatására, miközben Európát civilizációs válsággal vádolja és irányváltást sürget, a stratégia egyszerre célozza a tajvani konfliktus megelőzését amerikai katonai fölénnyel, az ukrajnai háború gyors rendezését, valamint a NATO terheinek jelentős részét Európára hárítani, ami több európai államban aggodalmat és kritikát váltott ki.
  • Putyin indiai látogatásán a felek egy 70 pontos együttműködési javaslatot fogadtak el, amely kiterjedt a gazdasági, energetikai, közlekedési, távol-keleti, sarkvidéki, valamint a nukleáris és űripari területekre. Az orosz elnök jelezte, hogy a szankciók ellenére továbbra is biztosítja India számára az üzemanyag-szállítmányokat, és kész támogatni az indiai hadsereg modernizálását. A találkozó végén Putyin meghívta Modit Oroszországba.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatják vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Puccsot szerveznek Moszkvában - Ötvenezer harcos várja a parancsot
Most dől el közel 300 ezer forintnyi ingyenpénz sorsa – Így tudod még villámgyorsan bezsebelni
Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility